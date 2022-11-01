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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قلاوون: الملك تشارلز وريشي سوناك ربما يشاركان في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

الدكتور ناصر قلاوون
الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية

أكد الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، أن ربما يزور رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك شرم الشيخ في قمة المناخ.

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ناصر قلاوون: التخبط يسيطر على السياسة النقدية البريطانية

وأضاف ناصر قلاوون، في حوار عبر سكايب من لندن مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك عدد من الإضرابات تضرب لندن في القطارات والسكة الحديد، متابعا أن بريطانيا تحاول لم جراحها الاقتصادي رغم أن اقتصادها رقم 6 عالميا.
وتابع الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، أن الحكومة البريطانية الجديد برئاسة سوناك تبحث فرض زيادة في الضرائب بقيمة 50 مليار جنية إسترليني.
 

قال الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، إن ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني الجديد، والملك تشارلز، ربما يشاركان في مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ.

 

خدمة الدين في بريطانيا

 

وأضاف الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، أن خدمة الدين في بريطانيا كانت 50 بليون جنيه إسترليني العام الماضي ووصلت إلى 100 بليون، وبدأت في التراجع، لافتًا إلى أن يوم الاثنين المقبل سيشهد حالة من الإضرابات.

وتابع الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، أن بريطانيا لديها فرصة لتراجع أسعار الطاقة، والتفاهم مع واشنطن لضبط الأمور في منطقة شرق أوروبا وأوكرانيا؛ حيث أن بريطانيا تعاني منذ 5 أشهر من الملف الاقتصادي؛ لذا فإن لندن تحاول لملمة جراحها في الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن بريطانيا تُرحب بالاستثمار العربي.

وأوضح الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، أن الحكومة البريطانية تبحث فرض زيادة في الضرائب بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني، لافتًا إلى أن ميزانية الصحة تصل إلى 271 مليون جنيه إسترليني، وننتظر كيفية الترشيد من 25 إلى 40 بليون عن الحكومة السابقة.


 

ناصر قلاوون الإقتصاد السياسي ريشي سوناك أحمد موسى العلاقات الدولية

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