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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. إيمي سمير غانم تثير الجدل بصورها الأخيرة. وحقيقة القبض علي حسام حبيب وسارة الطباخ في المطار

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها إيمي سمير غانم تثير الجدل حول حقيقة حملها بسبب صورها الأخيرة وحقيقة القبض علي حسام حبيب وسارة الطباخ في المطار.

 

علامات الحمل واضحة.. إيمي سمير غانم تثير الجدل بسبب صورها الأخيرة

أثارت الفنانة إيمي سمير غانم الجدل خلال الأيام الماضية بعد ظهورها في عدد من المناسبات الفنية والعائلية، وقد بدا عليها تغيير ملامحها، وظهرت علامات الحمل واضحة رغم النفي المكرر منها ومن زوجها الفنان حسن الرداد

 

بعد تحسن حالة شيرين.. حقيقة القبض علي حسام حبيب وسارة الطباخ في المطار

ترددت العديد من الأنباء خلال الساعات الماضية حول القبض على حسام حبيب وسارة الطباخ في المطار قبل سفرهما إلى الخارج في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مقربة من شيرين عبد الوهاب تحسن حالتها واستجابتها للعلاج داخل المستشفى. 

 

كل الناس سابتني.. سبب بكاء كارمن سليمان مع أنس بوخش | فيديو

تأثرت الفنانة كارمن سليمان أثناء الحديث عن المجال الفني، والكارير الخاص بها أثناء استضافتها مع أنس بوخش في برنامج abtalks المذاع عبر يوتيوب. 

 

تجري عملية الخميس.. تفاصيل حالة مديحة حمدي الصحية

كشفت الفنانة مديحة حمدي تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لعدة أزمات خلال الفترة الماضية، وقالت في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إنها ستجري عملية يوم الخميس المقبل. 

 

 

مشهد صادم.. لحظة إطلاق النار على رابر ووفاته عن عمر 28 عاما

قتل مغني راب شهير منذ ساعات إثر حادث إطلاق نيران في ولاية هيوستن الأمريكية، وتوفي عن عمر 28 عاما، في مشهد صادم لجميع محبيه. 

 

سمير غانم إيمي سمير غانم شيرين عبد الوهاب مغني راب شهير كارمن سليمان

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