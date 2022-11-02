نشرة الفن.. إيمي سمير غانم تثير الجدل بصورها الأخيرة. وحقيقة القبض علي حسام حبيب وسارة الطباخ في المطار

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها إيمي سمير غانم تثير الجدل حول حقيقة حملها بسبب صورها الأخيرة وحقيقة القبض علي حسام حبيب وسارة الطباخ في المطار.

أثارت الفنانة إيمي سمير غانم الجدل خلال الأيام الماضية بعد ظهورها في عدد من المناسبات الفنية والعائلية، وقد بدا عليها تغيير ملامحها، وظهرت علامات الحمل واضحة رغم النفي المكرر منها ومن زوجها الفنان حسن الرداد

ترددت العديد من الأنباء خلال الساعات الماضية حول القبض على حسام حبيب وسارة الطباخ في المطار قبل سفرهما إلى الخارج في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مقربة من شيرين عبد الوهاب تحسن حالتها واستجابتها للعلاج داخل المستشفى.

تأثرت الفنانة كارمن سليمان أثناء الحديث عن المجال الفني، والكارير الخاص بها أثناء استضافتها مع أنس بوخش في برنامج abtalks المذاع عبر يوتيوب.

كشفت الفنانة مديحة حمدي تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لعدة أزمات خلال الفترة الماضية، وقالت في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إنها ستجري عملية يوم الخميس المقبل.

قتل مغني راب شهير منذ ساعات إثر حادث إطلاق نيران في ولاية هيوستن الأمريكية، وتوفي عن عمر 28 عاما، في مشهد صادم لجميع محبيه.