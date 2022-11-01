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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس أنيقة.. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار برفقة حسن الرداد

ايمى وحسن الرداد
ايمى وحسن الرداد

نشرت الفنانة ايمى سمير غانم، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسميعلى موقع انستجرام باطلالة مثيرة.


 

وظهرت ايمى سمير غانم ، بإطلالة انيقة  ومثيرة للجدل مرتدية ملابس كلاسيك محتشمة، واختارت بنطلون باللون البينك الفاتح و نسقت معهبليز ابيض وهو ما جعل اطلالتها انيقة.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


 

واستكملت اطلالتها بحقيبة صغيرة باللون البينك و انتعلت حذاء باللون الابيض.


 


 

وتتميز  ايمى سمير غانم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

فيلم "تحت تهديد السلاح" يشارك فى بطولته بجانب الفنان حسن الرداد، كل من بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير،فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثهفي إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.

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إيمي سمير غانم الفنان حسن الرداد إطلالة انيقة فيلم تحت تهديد السلاح

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