محمد فراج: مشاركة بايدن في قمة المناخ دليل على مكانة مصر الدولية

أشاد المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، بإعلان البيت الأبيض، مشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن في قمة المناخ "كوب 27" المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، نوفمبر الجاري، مؤكدا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دليل على قوة ومكانة مصر الدولية.

وأوضح فراج خلال كلمته بندوة أحزاب الحوار الوطني، أن بايدن سيعمل خلال مشاركته على دعوة العالم للتحرك من أجل مواجهة التغير المناخي وتداعياته على الدول، فضلا عن مكافحة المناخ العالمي ومساعدة الدول الأكثر عرضة للخطر على التحلي بالمرونة في مواجهة تأثيرات المناخ.

وأكد مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، أن مصر ستستغل مشاركة الرئيس الأمريكي وغيره من زعماء العالم في أعمال قمة المناخ "كوب 27" في وضع دول العالم الكبرى خاصة أوروبا والدول الصناعية أمام مسئولياته في ملف المناخ، وإلزامهم بضرورة مكافحة ظاهرة التغير المناخي مع دعم الدول النامية لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة.

ونوه المستشار محمد فراج، بأن جولة بايدن تتضمن التوجه إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ "كوب 27" في 11 نوفمبر، بعدها التوجه إلى كمبوديا للمشاركة في قمة آسيان، وأخيرا التوجه إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.