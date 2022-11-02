بفرمان من فيريرا .. صفقة الزمالك الجديدة بالتشكيل الأساسي| تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الجهاز الفني لـ الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا يفكر في الاعتماد على مصطفى الزناري مدافع الأبيض أمام إنبي في الدوري الممتاز.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" تتجه النية داخل الجهاز الفني إلى تواجد الزناري في التشكيل الأساسي لفريق الزمالك على حساب حسام عبد المجيد العائد مؤخرا لتدريبات الأبيض بعد عودته من معسكر المنتخب الأوليمبي".

وتابع:"خاض عبد المجيد مواجهة الذهاب مع منتخب مصر أمام إي سواتيني وبعدها انضم لقائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر ثم عاد لمعسكر المنتخب الأوليمبي وشارك في الشوط الثاني أمام إي سواتيني.

رغبة فيريرا داخل الزمالك

واختتم:" يخشى الجهاز الفني من إصابة اللاعب بالاجهاد العضلي ولذلك يفكر في تواجده على دكة البدلاء مع الاعتماد على مصطفى الزناري الذي ظهر بصورة طبية في لقاء الزمالك امام سيراميكا ببطولة الدوري".