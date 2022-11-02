أنا أهلاوي.. ثروت سويلم: أعمل من أجل مصلحة تطوير الكرة المصرية

أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي بأسم رابطة الأندية، أنه لعب في ناشئين النادي الأهلي رفقة طاهر أبوزيد.



وتابع سويلم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، أنا أهلاوي ولعبت في ناشئين الأهلي مع طاهر أبو زيد، والبعض يتهمني بانحيازي لطرف ضد الأهلي، وهذا الأمر ليس صحيح، نعمل من أجل مصلحة واحدة وهي تطوير الكرة المصرية بغض النظر عن اعتبارات أخرى.



وأكمل سويلم، لدي عتاب على الكابتن عدلي القيعي وقال ضاحكًا:فرحان في نسب تصريحات مغلوطة له، لأنه انتقدني ووصفني بأنني أحارب رئيس لجنة الحكام مارك كلاتنبرج.



وأتم سويلم ، الجميع في كأس الرابطة يعمل من أجل مصلحة الكرة المصرية.