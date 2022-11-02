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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

45 % فقط سيعرفونهما.. كلمتان داخل صورة الوهم البصري.. هل رأيتهما؟

كلمتان مخفيتان في
كلمتان مخفيتان في صورة الوهم البصري..هل رأيتهما؟

نشرت صحيفة الديلي ستار البريطانية صورة وهم بصري من لعبة فيديو تحتوي على كلمتين مخفيتين مقررة بأن 45% فقط من المشاهدين للصورة سيكتشفون الكلمتين. 

ويظهر في الصورة الذهنية المحيرة للعقل من Rainbow Riches Casino كلمتين لا يمكن إلا لـ 45% من الناس لا يستطيعون معرفتهما على الأغلب جداً.

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ولفت الصحيفة البريطانية إلى أنه تم اختبار صورة الوهم البصري ذات اللون الأخضر والخطوط السوداء على 80 شخصا منذ نهايات الشهر الماضي. 

وأشارت إلى أن الكلمة الأولى في صورة الوهم البصري يمكن تخمينها إذا كان صديقك سيشتري لك غذاء على نفقته الخاصة اليوم على سبيل المثال. 

كلمتان مخفيتان في صورة الوهم البصري

ونبهت بأن الكلمة الثانية في صورة الوهم البصري يمكن تخمينها إذا كنت بحاجة إلى بنطال الجينز المفضل لديك قبل الخروج! وستستخدم غسالتك. 

ونوهت بأنه لا داعي للحيرة كاشفة عن الكلمتين في صورة الوهم البصري التي تبدو وكأنها ورقة بلاستيكية عليها خطوط سوداء بأنهما « Free and Spin». 

كلمتان مخفيتان في صورة الوهم البصري


 

 

وهم بصري كلمتين مخفيتين 45 فقط الصورة الذهنية اللون الاخضر الكلمة الأولى الكلمة الثانية

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