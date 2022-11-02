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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الأزمات القلبية المفاجئة تهاجم قلوب الطلبة والمعلمين.. كيف نحمي أودلانا منها

عام دراسي مؤلم
عام دراسي مؤلم

شهدت عدد من المدارس  منذ بدء العام الدراسي وخاصة خلال اليومين الماضيين حالات وفاة بين الطلاب والمعلمين كان سببها بعض الأزمات الصحية المفاجئة مثل النوبات القلبية.

وفاة طلاب ومعلمين 

الأزمات القلبية تهاجم المعلمين 

فمع انطلاق العام الدراسي الجديد 2023 وقعت وفيات بين الطلاب والمعلمين، كان بعضها نتيجة حوادث عابرة مثل الذي حدث في مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات التابعة لإدارة كرداسة التعليمية بالجيزة، والبعض الآخر نتيجة لنوبات قلبية مفاجئة هاجمت المعلمين خلال اليوم الدراسي.

حالات الوفاة منذ بداية العام الدراسي الجديد بين المعلمين نتيجة نوبات القلب المفاجئة كشفت عنها بيانات مختلفة لنقابة المهنة التعليمية، حيث شهد الساعات الـ 24 الماضي 5 وفيات تخللها حالات وفاة بين الطلاب. 

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وفاة معلم داخل مدرسة في بنى سويف بـ غيبوبة سكر

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وفاة معلم داخل مدرسة بالمنيا بعد تعرضه لأزمة قلبية

في مدينة بنها بالقليوبية توفي المدرس عزت محمد سلام، إثر وعكة صحية مفاجئة خلال الحصة الأولى بمدرسة أسامة بن زيد بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية في محافظة القليوبية.

والراحل كان يعاني من مرض السكر، وأنهم تفاجأوا بإصابته بغيبوبة خلال حديثه مع ولي أمر أحد التلاميذ، وسقط مغشيا عليه، وحاولوا إسعافه، ولكن فارق الحياة.

ومن دمياط تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين، تقريرا من النقابة الفرعية للمعلمين بدمياط، يفيد بوفاة عزة محمد مُعلمة بمدرسة الجمهورية مدينة الزرقا، أثناء حضورها طابور الصباح، بعد أن سقطت مغشيًا عليها، وتم نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذها، لكنها فارقت الحياة فور وصولها للمستشفى.

كما توفيت التلميذة يارا طارق رشدي بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة عثمان بن عفان الرسمية للغات إدارة العبور التعليمية التابعة لمحافظة القليوبية إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة.

التلميذة يارا طارق رشدي

وفاة مفاجئة للطالبة يارا رشدي 

وتوفى الطالب محمود هشام محمود، بالصف الثاني الإعدادي، بمدرسة أحمد ماهر الإعدادية بنين، التابعة لإدارة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، إثر أزمة قلبية.

وشهدت الأيام العشرة الأولى من العام الدراسي الجديد الذي انطلق في الأول من أكتوبر الماضي، 4 وفيات لطالبات في المدارس، كانت أصغرهن في الصف الثاني الابتدائي، بينما كانت الأكبر في المرحلة الإعدادية.

وتوفت الطالبة ملك محمد، كما أصيبت 15 طالبة آخرى، في انهيار سور خرساني خاص بسلم مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات، التابعة لإدارة كرداسة التعليمية، في أول أيام الدراسة في العام الجديد.

وفي ثاني أيام الدراسة في العام الجديد، لاقت التلميذة منة تامر، 8 سنوات، في الصف الثاني الابتدائي بمدرسة سيد الشهداء بميت عقبة التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، ربها بعد أن سقطت من الدور الثالث في المدرسة.

وتوفت التلمذية بعد سقوطها من الدور الثالث بالمدرسة، عقب وصولها للمستشفى، وقالت التحقيقات الأولية إنها غافلت مدرس الفصل عقب مطالبتها بحضور والدتها لأخذها من المدرسة، إذ تسلقت سور الدور الثالث وسقطت.

وتوفيت الطالبة بسملة أسامة علي محمد 9 سنوات، في العناية المركزة بمستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، وكانت نقلت إليه مصابة بعد اعتداء مدرس عليها بالضرب أثناء اليوم الدراسي الأسبوع الماضي، وبعد دخولها في غيبوبة استمرت لـ 8 أيام كاملة.

 العام الدراسي الجديد 

التعليم تعلق على وفاة طالبة 

وكشف شادي زلطة، المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وفاة الطالبة "حبيبة" التي لفظت أنفاسها أثناء اليوم الدراسي.

وقال المتحدث الإعلامي، إنه أثناء الفسحة تعرضت الطالبة حبيبة لحالة إغماء وتم نقلها على الفور لغرفة الطبيب بالمدرسة ثم نقلها إلى مستشفى الفاروق، ووافتها المنية هناك.

ومع الساعة الأولى في العام الدراسي الجديد، وبعد الانتهاء من كلمته في طابور الصباح، والتي تحدث فيها عن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، توفي محمد حسن، المدرس بمدرسة رمانة بشمال سيناء، بعد سقوطه على الأرض بشكل مفاجئ، ووفاته مباشرة، تاركا خلفة إرثا علميا قدمه للطلاب على مدار سنوات عمله، وتم تشييع جثمانه وسط حزن شديد من أقاربه وأصدقاءه وطلابه.

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الحزن يخيم على بداية العام الدراسي الجديد.. وفاة معلم أثناء طابور الصباح.. وأزمة قلبية تنهي حياة طالبة ابتدائي في الشرقية

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وفاة طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشرى ببنها

وفي ممر شرفي مهيب، ودع طلاب مدرسة السعدية البحرية الابتدائية والإعدادية بمحافظة دمياط، جثمان المدرس عبد الجواد عيد البليهي، وكيل المدرسة، والذي أصيب بجلطة أثناء الدراسة وتوفي بعدها في منزله، وقوبل خبر وفاته بحزن شديد من الأهالي وأصدقاء المدرس والطلاب.

كما انتقلت حالة الحزن إلى محافظة المنيا، عندما توفي أحمد غريب، مدرس اللغة الإنجليزية في مدرسة برمشا التابعة لمركز العدوة، داخل الفصل أثناء قيامه برسالته السامية، حيث فارق الحياة بعد أن حصل على درجة كبير معلمين هذا العام.

وفي محافظة كفر الشيخ، توفي المدرس إبراهيم عبد الوهاب، أثناء طابور الصباح في مدرسة بيلا الثانوية للبنات، بعد إلقاء كلمة عن رسول الله بمناسبة المولد البنوي الشريف، وسط حزن شديد سيطرت على الطلاب والمدرسين.

وفاة طالبة

وفاة معلمة في حادثة سير

كما لقيت معلمة لغة عربية بمدرسة مطوبس الثانوية، مصرعها في حادث أمام مدرستها، وجرى تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير، وتداول أصدقاؤها خبر وفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

داعين الله أن يغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، ويجعلها أخر الأحزان للجميع.

نتعرض في أي وقت للأزمات القلبية المفاجئة، قد يكون ذلك نتيجة الإجهاد أو الحزن وأسباب أخرى مختلفة، لذلك يجب أن نتبع بعض الطرق لحمايتنا من الازمات القلبية المفاجئة وهي : 

  • تناول نظام غذائي صحي.
  • الاهتمام بالنشاط البدني.
  • مراقبة الوزن جيدا.
  • إدارة الأمراض المزمنة.
  • الاهتمام بأخذ الأدوية.
  • عدم التدخين.
المعلمين تقنية الفيديو مدرسة المعتمدية الإعدادية العام الدراسي الجديد يارا طارق رشدي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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