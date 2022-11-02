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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على متنها 274 سائحًا.. ميناء الإسكندرية تستقبل السفينة الفرنسية «لو بوجينفيل»

وصول عدد من السياح
وصول عدد من السياح لمدينة الإسكندرية

استقبلت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، السفينة السياحية “لو بوجينفيل” على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، على متنها 159 سائحًا، بالإضافة إلى 115 من طاقم الخدمة.. وهي السفينة الثالثة التي يتم استقبالها بالإسكندرية هذا الأسبوع.

وقد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار تقديم كل ما يساعد في تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة، وذلك بالتنسيق الكامل بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة، والجهات المعنية الأخرى.

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واستقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة  شيرين مصطفى، وحسام غريب مدير المراسم بميناء الإسكندرية، الوفود السياحية التي تقلها السفينة بأعلام مصر والنشرات والدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية، كما قدموا الهدايا الرمزية لطاقم السفينة وسط حالة من السعادة من جانب السائحين اللذين عبروا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال.

ويذكر أن الإسكندرية قد استقبلت خلال الثلاثة أيام الماضية، السفينة السياحية "أزامارا كويست "المالطية الجنسية، القادمة من ميناء بيريوس اليوناني، والسفينة السياحية المالطية آزامارا جورني القادمة من تركيا، بالإضافة إلى سفينة اليوم القادمة من اليونان.

وشدّد محافظ الإسكندرية على المختصين بالمحافظة بضرورة التنسيق مع المعنيين بالعالم التاريخية والأثرية لاستمرار رفع درجة الاستعداد والظهور بالمظهر الجمالي اللائق  أمام السائحين.

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