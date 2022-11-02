بعد خسارة السوبر.. مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي

يستعد فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جيسفالدو فيريرا، لمواجهة إنبي اليوم، الأربعاء، في لقاء مقدّم من الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الجولة تأجيل إدارة المسابقات برئاسة المهندس عامر حسين مواجهة الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي ضد فيوتشر، وذلك نظرًا لمشاركة فريقي بيراميدز وفيوتشر في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره إنبي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساء، باستاد المقاولون العرب في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتطلع فريق الزمالك حامل اللقب لمصالحة جماهيره بعد خسارة السوبر المصري أمام غريمه التقليدى النادي الأهلي بهدفين دون رد حيث يأمل في الفوز الثالث على التوالي في الدوري للحفاظ على الصدارة.

واستقر الجهاز الفني بقيادة فيريرا على الدفع بمصطفى شلبي جناح الفارس الأبيض في التشكيل الأساسي لمباراة إنبي.

وكان اللاعب مصطفى شلبي قد شارك بديلًا في لقاء السوبر المحلي الأخير أمام الأهلي، وحرص المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تجهيز مصطفى شلبي للمباراة المقبلة أمام الفريق البترولي.

ويدخل البرتغالى جوسفالدو فيريرا اللقاء بتشكيل متوقع لفريق الزمالك أمام إنبي علي النحو التالي :



محمد عواد في حراسة المرمي

عبدالله جمعه وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري والتونسي حمزة المثلوثي ومحمد أشرف روقا وعمرو السيسي

ومصطفي شلبي وزكريا الوردي وأحمد سيد زيزو والتونسي سيف الدين الجزيري.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض لخوض مباراة إنبي المقرر لها اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - عمرو السيسي - يوسف إبراهيم "اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه