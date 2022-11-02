عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد خسارة السوبر.. مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستعد فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جيسفالدو فيريرا، لمواجهة إنبي اليوم، الأربعاء، في لقاء مقدّم من الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الجولة تأجيل إدارة المسابقات برئاسة المهندس عامر حسين مواجهة الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي ضد فيوتشر، وذلك نظرًا لمشاركة فريقي بيراميدز وفيوتشر في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره إنبي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساء، باستاد المقاولون العرب في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتطلع فريق الزمالك حامل اللقب لمصالحة جماهيره بعد خسارة السوبر المصري أمام غريمه التقليدى النادي الأهلي بهدفين دون رد حيث يأمل في الفوز الثالث على التوالي في الدوري للحفاظ على الصدارة.

واستقر الجهاز الفني بقيادة فيريرا على الدفع بمصطفى شلبي جناح الفارس الأبيض في التشكيل الأساسي لمباراة إنبي.

وكان اللاعب مصطفى شلبي قد شارك بديلًا في لقاء السوبر المحلي الأخير أمام الأهلي، وحرص المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تجهيز مصطفى شلبي للمباراة المقبلة أمام الفريق البترولي.

إيقاف مدى الحياة.. خبير لوائح يكشف حقيقة منع كهربا من مزاولة الرياضة

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

ويدخل البرتغالى جوسفالدو فيريرا اللقاء بتشكيل متوقع لفريق الزمالك أمام إنبي علي النحو التالي : 
 

محمد عواد في حراسة المرمي
عبدالله جمعه وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري والتونسي حمزة المثلوثي  ومحمد أشرف روقا وعمرو السيسي 
ومصطفي شلبي وزكريا الوردي وأحمد سيد زيزو  والتونسي سيف الدين الجزيري.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض لخوض مباراة إنبي المقرر لها اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بشرى سارة .. قناة رياضية تذيع 22 مباراة مجانا في كأس العالم

تحرك جديد من الأهلي لإنهاء أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى:  محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - عمرو السيسي -  يوسف إبراهيم "اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر -  أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري  - يوسف أسامة نبيه

 

الزمالك فيريرا انبي الدوري فيوتشر عامر حسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من إمام عاشور بعد استبعاده من قائمة الزمالك والهجوم عليه

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز مجاناً

أسماء مدوية .. فيريرا يُطيح بـ 7 لاعبين خارج مواجهة الزمالك وإنبي

عتاب تحول إلى جريمة.. القصة الكاملة للاعتداء على الإعلامية إيمي شلباية

تطور مفاجئ.. موعد إصدار عقوبة سافيو من الاتحاد البوليفي

فرص لسقوط أمطار .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 2-11- 2022

انفراجة جديدة.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 2-11-2022

طلب إلغاء المليون جنيه.. موعد دفع الأهلي غرامة كهربا لصالح الزمالك

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الزمالك أمام إنبي بالدوري والقنوات الناقلة

مش فى حضانة..أحمد الطيب يعلق على عقوبة إمام عاشور نجم الزمالك

ترشيحاتنا

هيرجع لأسعار زمان.. البيض يتراجع في الأسواق والكرتونة تسجل رقما جديدا

بعد تصدر الدوري.. الاتحاد السكندرى يكرر سيناريو الفوز بموسم 1995- 1996

الرئيس السيسي في القمة 31.. استقبال حافل وعلاقات مصرية جزائرية ممتدة| تفاصيل

كأنها جدتها.. صينية تنجب ابنتها وهي في عمر الـ 67 عامًا|تفاصيل مبهرة

الجميع تلقوا اللقاح.. مستشار الرئيس للصحة يكشف آخر استعدادت مؤتمر المناخ

رغم غياب الملك.. حضور لافت لـ الزي المغربي بـ الجزائر |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقة الشيف أسامة تكشف تفاصيل جديدة عن وفاته

اعتراف من أعلى مسئول عسكري بريطاني.. مشكلة صادمة تواجه الجيش

كله نفخ بلا أونطة.. القصة الكاملة لإهانة نجل شعبان عبدالرحيم لطليقة الفيشاوي

وزير الدفاع يشهد المشروع صمود - 2 لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

فيديو

وزير الدفاع يشهد المشروع صمود - 2 لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

آخر تسجيل صوتي لها .. قصة رحيل تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

فقد والده وزوجته وابنيه.. ما قصة مأساة اللاعب أحمد الشيخ؟ "فيديوجراف"

تفاصيل مقلب "الجيزة منين "..تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ