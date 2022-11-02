عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير أمن معلومات يكشف عن برامج تحمي من التجسس

الحماية من التجسس
الحماية من التجسس

قال المهندس شاكر الجمل خبير أمن المعلومات؛ إن هناك مجموعة من البرامج تعمل على تأمين الموبايل من عمليات الإختراق مثل برنامج "فيروس توتال" وهو يقوم على تأمين اللينكات  التي تقوم بالتجسس على الموبايل.

أضاف شاكر الجمل خلال لقائه في برنامج صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية؛ أن عند وجود لينك يجب فحصه من خلال برنامج فيروس توتال عن طريق أخذ اللينك كوبي ونسخه في البرنامج ومعرفة إن كان أمن سيعطي نقطة خضراء وإن كان غير آمن يعطي نقطة حمراء.

أوضح خبير أمن المعلومات؛ أن برنامج فيروس توتال متواجد على آب ستور وبلاي ستور مجاناً لأن ذلك يحافظ على البيانات الخاصة والأعمال الموجودة على الأجهزة.

 

المهندس شاكر الجمل خبير أمن المعلومات تأمين الموبايل التجسس على الموباي فيروس توتال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من إمام عاشور بعد استبعاده من قائمة الزمالك والهجوم عليه

مش فى حضانة..أحمد الطيب يعلق على عقوبة إمام عاشور نجم الزمالك

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز مجاناً

أسماء مدوية .. فيريرا يُطيح بـ 7 لاعبين خارج مواجهة الزمالك وإنبي

انفراجة جديدة.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 2-11-2022

هيرجع لأسعار زمان.. البيض يتراجع في الأسواق والكرتونة تسجل رقما جديدا

تطور مفاجئ.. موعد إصدار عقوبة سافيو من الاتحاد البوليفي

مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك.. الكاف يستقر على موعد قرعة دوري الأبطال والكونفيدرالية

ترشيحاتنا

مجلس الذهب العالمي: 10.5 طن حجم مشتريات المصريين من المعدن خلال 9 أشهر

على هامش القمة العربية بالجزائر.. السيسي يلتقي رئيس مجلس القيادة اليمني

الكنز طالب روح.. شخصان يقتلان آخر فى مدق جبلى للبحث عن آثار

سيدات يغزلن بيد من حرير.. كيف قهرت فلاحات قرية مصرية الفقر بصناعة السجاد| فيديو

مونديال قطر.. أوكرانيا تطالب فيفا بمنع إيران من المشاركة في كأس العالم

مواجهة التحديات.. نص كلمة الرئيس السيسى فى القمة العربية 31 بالجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى خطاب بالشيشة في كواليس رمضان كريم 2

الحياة ما بين المستشفى والهالوين|هل قبَّلت شاكيرا قدم والدها من أجل الشو؟

ليس سرطانا.. السبب الحقيقي لوفاة الشيف أسامة السيد

بعد التنمر عليها.. صور آثارت الجدل لـ هيفاء وهبي

فيديو

الدولار يتجاوز الـ24 جنيها وارتفاع أسعار الذهب.. شاهد

رفع حالة الاستعداد.. تحذير جديد من هيئة الأرصاد الجوية بشأن الأمطار

وصول الفرقاطة العزيز من طراز MEKO-A200 إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية

وزير الدفاع يشهد المشروع صمود - 2 لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ