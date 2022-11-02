خبير أمن معلومات يكشف عن برامج تحمي من التجسس

قال المهندس شاكر الجمل خبير أمن المعلومات؛ إن هناك مجموعة من البرامج تعمل على تأمين الموبايل من عمليات الإختراق مثل برنامج "فيروس توتال" وهو يقوم على تأمين اللينكات التي تقوم بالتجسس على الموبايل.

أضاف شاكر الجمل خلال لقائه في برنامج صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية؛ أن عند وجود لينك يجب فحصه من خلال برنامج فيروس توتال عن طريق أخذ اللينك كوبي ونسخه في البرنامج ومعرفة إن كان أمن سيعطي نقطة خضراء وإن كان غير آمن يعطي نقطة حمراء.

أوضح خبير أمن المعلومات؛ أن برنامج فيروس توتال متواجد على آب ستور وبلاي ستور مجاناً لأن ذلك يحافظ على البيانات الخاصة والأعمال الموجودة على الأجهزة.