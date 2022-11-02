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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد المطبعة المركزية ويوجه بتطويرها

صدى البلد

أجرى فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد بحر، مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، وسعيد محمد علي، أمين عام الجامعة، ومحمد عبد الخالق، الأمين العام المساعد للجامعة؛ زيارة تفقدية للمطبعة المركزية؛ للاطلاع على وضعها الراهن والعمل على تطويرها بما يواكب المستجدات والتحول الرقمي.

 وبحث رئيس الجامعة مع فريق من كلية الهندسة طرق وآليات التطوير مشددًا على ضرورة استثمار الطاقات البشرية الموجودة والإفادة من الآلات والمعدات الصالحة للعمل. 

وعرض الفريق الهندسي خطة التطوير، مؤكدين أنها تشمل عدة محاور، منها: التطوير من حيث المنظور المعماري، وتطوير أعمال الكهرباء وأدوات التحكم، وتطوير الماكينات وأدوات الطباعة، وتطوير في الأعمال المدنية، واستحداث نظام آلي للرفع والمناولة داخل المطبعة.

و تفقد رئيس الجامعة وأعضاء الفريق الهندسي دوائر العمل في المطبعة، ومخازنها واستمع للعاملين فيها. 

وأعرب جمال السنيطي، مدير المطبعة، و عصام جمال، نائب المدير، وجميع العاملين عن بالغ شكرهم لرئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأمين العام والأمين العام المساعد؛ لحرصهم على تطوير المطبعة، وتذليل جميع العقبات التي تواجهها. 

يذكر أن الفريق الهندسي للتطوير ضم: الدكتور وائل يوسف رئيسًا، وعضوية: الدكتور علي ناصر، والدكتور أيمن أبو سمرة، والدكتور محمد حمودة، والدكتور محمد يسن.

رئيس جامعة الازهر

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