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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يكشف خطط بوتين للترشح في انتخابات 2024

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخذ قرارا بشأن ما إذا كان سيترشح لإعادة انتخابه في عام 2024.

وبوتين حاليا في فترة ولايته الرابعة كرئيس. ويحدد الدستور الوطني حدا أقصى يصل إلى فترتين متتاليتين. وتولى الرئاسة بين عامي 2000 و2008 وتولى منصبه مرة أخرى منذ عام 2012، حيث قضى ديمتري مدفيديف فترة ولاية واحدة مدتها أربع سنوات بينهما.

وغيرت روسيا دستورها في عدة مناسبات في تاريخها الحديث، حيث تم تخفيض فترة الخمس سنوات الأصلية إلى أربع سنوات في عام 1993، في عهد الرئيس بوريس يلتسين ، لكنها زادت إلى ست سنوات في عام 2008.

وأجريت أول انتخابات رئاسية للفترة التي تم زيادتها حديثا في عام 2012.

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وفي عام 2020، أجرت روسيا استفتاء على أحدث جولة من التعديلات الدستورية، والتي تضمنت تمديد حدود الولايات، وتمت الموافقة عليه، مما فتح الطريق أمام الرئيس بوتين للبقاء في السلطة حتى عام 2036.

ولم يؤكد بوتين أو ينفي طموحه للقيام بذلك، وعندما سئل عن ذلك خلال الجلسة العامة لنادي فالداي للمناقشة في أكتوبر 2020، بعد فترة وجيزة من دخول التعديلات حيز التنفيذ، قال إنه يدرك جيدا أن “هذا يجب أن ينتهي في مرحلة ما”.

وأضاف: “ما سيحدث في عام 2024، أو في وقت لاحق، يجب رؤيته عندما يحين الوقت”.

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