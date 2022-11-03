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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحطيم أسعار.. أحدث موبايل OPPO بكاميرا 50 ميجابكسل وبـ 4000 جنيه بس

تحطيم أسعار..أحدث
تحطيم أسعار..أحدث موبايل OPPO بكاميرا 50 ميجابكسل وبـ 4000 ج

أطلقت شركة أوبو الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية أحدث هاتف لها OPPO A17 في السوق الأوروبي، والذي يتميز بأنه هاتف من النوع الرخيص وعلى الرغم من ذلك يقدم حزمة من المواصفات الرائعة.

بحسب موقع جيز مو شينا التقني ، يأتي الهاتف بمواصفات رائعة حيث ينطلق مدعومًا بمعالج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Helio G35 SoC مقترنا 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و يتميز هاتف OPPO A17 أيضًا بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة تشتمل على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل.

تحطيم أسعار..أحدث موبايل OPPO بكاميرا 50 ميجابكسل وبـ 4000 جنيه بس

سعر هاتف OPPO A17 في أوروبا

 

 تم إطلاق OPPO A17 في أوروبا بسعر 176 يورو (أي حوالي 4000 جنيه مصري ) للإصدار الوحيد للهاتف 4GB + 64GB ويتم تقديمه بلونين الأزرق والأسود.  

 

مميزات هاتف OPPO A17

 

يعمل هاتف OPPO A17 بنظام تشغيل Android 12 وواجهة مستخدم ColorOS 12.1 ، كما أنه مزودا بمعيار مقاومة الماء IPX4 ، وقارئ لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ، ومنفذ USB-C.

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ينطلق هاتف أوبو OPPO A17 بشاشة بجودة HD + ، نوع + LCD، قياس 6.56 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، وبجودة عرض HD +  تغطي الشاشة التدرج اللوني DCI-P3 بأكمله.  تتميز بوجود نوتش وحواف كبيرة حول الشاشة.

تحطيم أسعار..أحدث موبايل OPPO بكاميرا 50 ميجابكسل وبـ 4000 جنيه بس

ويقدم الهاتف الذكي OPPO A17 على إعداد كاميرا مزدوجة مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، كما توجد  الكاميرا الأمامية  بوحدة تركيز ثابتة بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، ويتضمن إعداد الكاميرا الرئيسي ميزات مثل AI و 360 درجة Fill Light و Portrait Retouching و HDR وميزات التصوير الأخرى.

 

ويحزم هاتف OPPO A17 بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ويتضمن بعض الميزات الموفرة للبطارية مثل وضع توفير الطاقة الفائق ووضع الاستعداد الليلي.

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