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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

باسم قمر مديرًا عامًّا للإدارة العامة للأمن الجامعي بجامعة الأزهر

العميد باسم قمر مدير
العميد باسم قمر مدير عام الإدارة العامة للامن الجامعي

صدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على تكليف العميد باسم خليل إبراهيم قمر؛ للقيام بعمل مدير عام للإدارة العامة للأمن الجامعي بجامعة الأزهر.

الأمن الجامعي بجامعة الأزهر

تخرج مدير عام الإدارة العامة للأمن الجامعي بجامعة الأزهر الجديد في الكلية الحربية، والتحق بالعمل في القوات المسلحة على مدار عدة سنوات تدرج خلالها في معظم المهام العسكرية، ثم بعد ذلك التحق للعمل بجامعة الأزهر في عام 2014م.

والتحق بالعمل في قطاع أمن البنات بجامعة الأزهر بمدينة نصر، وتولى مدير إدارة أمن البنات بالدرجة الأولى في 10 فبراير 2014م، ثم بعد ذلك انتقل إلى مدير إدارة أمن المنشاءات في عام 2016م، ثم رقي بعد ذلك وتولى مدير إدارة أمن الأفراد عام 2017م، ثم صدق فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على تكليفه بالقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للأمن الجامعي بجامعة الأزهر.

مركز الأزهر للتدريب والتطوير

 في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم وجنبًا إلى جنب مع متابعة انتظام العملية التعليمية في مختلف الكليات؛ قام الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بتفقد الدورة التدريبية المنعقدة بمقر مركز الأزهر للتدريب والتطوير، والمعتمدة من جامعة كامبردج حول تنمية مهارات التواصل والعرض والتقديم لأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المختلفة. 
 وخلال الجولة أشاد رئيس الجامعة بجهود المركز، مشيرًا إلى أنه سبق أن حصل على دورة تدريبية به قبل ذلك، لافتًا إلى أنه أفاد خلالها الكثير والكثير من الخبرات الإدارية والأكاديمية، وتحدث رئيس الجامعة مع المتدربين، مشيرًا إلى أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حريصة كل الحرص على تنمية مهارات ورفع قدرات منسوبي الجامعة في مختلف التخصصات في مجالات: التخطيط الإستراتيجي، وإدارة الأزمات، وتنمية مهارات القيادة والتواصل الفعال.
وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من عقد هذه الدورات التدريبية، هو إعداد وتجهيز كوادر بشرية تكون قادرة على القيادة مستقبلًا؛ إيمانًا بأن  شباب اليوم هم رجال الغد وقادة المستقبل.
كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شريف صلاح، مدير مركز الأزهر للتدريب والتطوير، والدكتور أحمد عرابي، نائب مدير المركز، والدكتور سمير مسعود، المدرب المعتمد من كامبردج، جدير بالذكر أن مركز الأزهر للتدريب والتطوير عقد عديدًا من الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، في إطار خطته الإستراتيجية لتدريب وتأهيل جميع أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة العربية والشرعية جنبًا إلى جنب مع تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالكليات العملية.

الأزهر جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود الأمن الجامعي العميد باسم خليل إبراهيم قمر سلامة داود

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