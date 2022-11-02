بعدما لاقى إعجاب الجمهور.. شاهد كواليس مسلسل بيت فرح

بدأ مؤخراً عرض مسلسل “بيت فرح”، والذي لاقى ردود فعل إيجابية من الجمهور، بعد عرضه على شاشة تليفزيون الحياه، وهو من بطولة الفنان فتحي عبد الوهاب.

وتدور أحداث مسلسل "بيت فرح" في إطار اجتماعي كوميدي، حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة سكنية، ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويحدث العديد من المواقف مع جيرانه بالعمارة التي تغير شكل حياته تماما؛ حيث يكون لهذا الشخص حكاية مع كل جار في العمارة.

يبلغ عدد حلقات المسلسل 20 حلقة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، بينهم الفنان فتحي عبد الوهاب، والفنانة داليا مصطفي، من تأليف هبة رجب، وإخراج شيرين عادل.

ويأتي هذا العمل بمثابة بطولة مطلقة للفنان فتحي عبد الوهاب الذى برع فى تقديم عديد من الأعمال الفنية لعل اخرها مسلسل “وعد أبليس” الذى عرض على إحدى المنصات الإلكترونية وحقق العمل نجاحا كبيرا عد عرضه.

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