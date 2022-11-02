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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: لا وجود لخطط لنقل السفارة من تل أبيب.. وفلسطين ترحب

فلسطين
فلسطين

رحبت البعثة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة البربطانية بالتوضيح الصادر عن الناطقة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم والتي قالت فيه أن لا وجود لخطط لنقل السفارة البريطانية من تل أبيب.

ومن جانبه؛ علق السفير الفلسطينية حسام زملط قائلا: "نود أن نشكر الحكومة البريطانية والمعارضة والأحزاب السياسية والقيادات الدينية بالاضافة إلى الناشطين والجمهور البريطاني والذين ساهمت جهودهم في إبقاء المملكة المتحدة متماشية مع القانون الدولي في هذا الخصوص."

وذكر السفير زملط "إن قضية موقع السفارة البريطانية لم ينبغي لها أن تطرح أصلا" مضيفا أن "هناك الكثير لفعله من  أجل خلق بيئة مساعدة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط والتكفير عن الظلم التاريخي الذي سببه وعد بلفور والذي تم إصداره في هذا اليوم قبل 105 أعوام".

ودعا السفير زملط الحكومة البريطانية للعب دورا أكثر فعالية من خلال الاعتراف بدولة فلسطين والتأكيد على دعم المملكة المتحدة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وحظر منتجات المستوطنات غير القانونية والتي يتم تصديرها من الأراضي المحتلة بالإضافة الى فرض عقوبات ضد الشركات التي تربح منها.

قال "إن تطبيق القانون الدولي بشكل كلي ومتساوي هو الطريق الذي سيؤدي الى سلام دائم وعادل".

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