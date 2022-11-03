ميلان يكتسح سالزبورج برباعية ويتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

اكتسح فريق إي سي ميلان الإيطالي، نظيره ريد سالزبورج النمساوي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق كلا من أوليفيه جيرو هدفين في الدقائق 14، 57، كرونيتش في الدقيقة 46، وميسياس في الدقيقة 90+1.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:.

حراسة المرمى: تاتاروسانو

خط الدفاع: كالولو - كايير - توموري - هيرنانديز

خط الوسط: بن ناصر - تونالي - رييتش - كرونيتش - لياو

خط الهجوم: جيرو

ويحتل ميلان المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط خلفاً لتشيلسي المتصدر، بينما يأتي نادي سالزبورج في المركز الثالث برصيد 6 نقاط والذي يتأهل إلى الدوري الأوروبي.