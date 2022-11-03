15 يوما والوقود ينفد.. محطة زابوريجيا الأوكرانية تنفصل عن الكهرباء

قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إنرجواتوم"، اليوم الخميس، إن محطة الطاقة النووية زابوريجيا، التي تسيطر عليها القوات الروسية، قد انقطعت عن شبكة الكهرباء التي تغذي البلاد.

وجاء ذلك بعد أن ألحق القصف الروسي أضرارا بخطوط الجهد العالي المتبقية، ولم يتبقَ منها سوى مولدات تعمل بالديزل، حسبما أوضحت "إنرجواتوم".

وقالت إن محطة الكهرباء لديها وقود يكفي 15 يوما فقط لتشغيل المولدات.

وأضافت الشركة الأوكرانية أنه تم تحويل المربعين 5 و 6 بالمحطة إلى حالة باردة.

وفي وقت سابق، قالت القوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية يمكن أن تفجر محطة زابوريجيا النووية، ما قد يؤدي إلى كارثة نووية.

وحذر الجنرال أوليكسي جروموف، من هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، من أن الموقع قد يتعرض للقصف من قبل القوات الروسية التي ستلقي باللوم في أي كارثة لاحقة على أوكرانيا.

وتابع جروموف: “من المرجح أن يلجأ العدو خلال الانسحاب إلى سلسلة من الهجمات الإرهابية بتفجير مناطق سكنية وتحويل الأراضي المحتلة مؤقتًا إلى أرض محترقة، مع مهمة إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية".

وسيطرت قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على محطة زابوريجيا النووية، أكبر محطة نووية في أوروبا، بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير الماضي.