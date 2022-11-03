مفاجأة.. أحمد شوبير: نجوم الزمالك خارج معسكر المنتخب بفرمان فيتوريا

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده أن قائمة المنتخب الوطني لخوض معسكر نوفمبر الجاري، المقرر الإعلان عنها اليوم الخميس، لن تتضمن تواجد حراس مرمى من الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، سواء محمد عواد الحارس الأساسي للفريق الأبيض، أو الحارس الشاب محمد صبحي.

قال أحمد شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير»، المذاع عبر «راديو أون سبورت إف إم»: «قائمة المنتخب الوطني لمسعكر شهر نوفمبر، ما علمته أنها ستضم 3 حراس مرمى فقط، هم: محمد الشناوي حارس الأهلي، وأحمد الشناوي حارس بيراميدز ومحمود جاد حارس المصري».

كواليس معسكر المنتخب القادم

وأضاف: «القائمة ستضم 3 حراس مرمى، نظرا لأن معسكر نوفمبر سيشهد خوض ودية وحيدة ضد بلجكيا، محدد لها الثامن عشر من الشهر الجاري، بعد فشل المفاوضات مع منتخبي الكويت والأردن لخوض ودية قبل مواجهة بلجيكا».

من المقرر أن يبدأ المنتخب معسكر شهر نوفمبر الجاري، بتواجد اللاعبين المحليين فقط، على أن ينضم المحترفين إلى الفراعنة في الكويت، مع موعد بدء الأجندة الدولية، لخوض معسكر شهر نوفمبر الجاري.

يذكر أن الودية الأولى لـ المنتخب تحت قيادة فيتوريا، أسفرت عن فوز الفراعنة على النيجر بثلاثية نظيفة، سجلها مصطفى محمد ومحمد صلاح «هدفين»، أحدها من ركلة جزاء.

وشهدت الودية الثانية للمنتخب تحت قيادة المدرب البرتغالي، الفوز على ليبيريا بالنتيجة ذاتها، حيث أحرز الأهداف عمر مرموش ومحمد عبد المنعم وأحمد حسن كوكا من ركلة جزاء.