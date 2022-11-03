عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد جلال يستعرض خطة التطوير في اجتماعه الأول بمديري فرق بيت المسرح

صدى البلد

عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،  القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح اجتماعه الأول مع مديري فرق البيت الفني للمسرح  وذلك بالمسرح القومي، ناقش الاجتماع عدة موضوعات أهمها خطة عروض المرحلة المقبلة، حيث أكد المخرج خالد جلال أن تتسم الفترة المقبلة بعروض مسرحية ذات طابع متميز يعكس هوية كل مسرح من مسارح الدولة.

ويتيح الفرصة للمبدعين من كافة الأجيال للمشاركة في هذه العروض، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة خطة كل مسرح في اجتماعات منفردة مع مدير كل فرقة.

وأوضح "جلال" أنه سيتم الإسراع في اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتطبيق نظام الحجز الإلكتروني تسهيلا على الجمهور .

كما ناقش الاجتماع تطوير شكل الدعاية و التسويق لعروض البيت الفني للمسرح بما يسهم في تحقيق الإيرادات المناسبة، ويشجع المهتمين بالمسرح على متابعة العروض المقدمة على خشبات مسارح الدولة.


وأشار المخرج خالد جلال إلى أنه سيتم العرض على معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني تشكيل لجنة عليا تضم قامات في جميع المجالات وأيضا مديرو فرق البيت الفني للمسرح، إلى جانب تشكيل لجنة جديدة للقراءة تضم نخبة من أهم نقاد المسرح في مصر.

يذكر أنه من المقرر  عقد الاجتماعات المقبلة تباعا بالمسارح المختلفة، على أن يعقد الاجتماع المقبل بمسرح السلام.


كما أكد المخرج خالد جلال على أن تظل دور العرض مفتوحة طوال العام سواء بعروض الفرق التي تتبعها دار العرض، أو من خلال استضافة مسرحيات من إنتاج الفرق الأخرى التابعة للبيت الفني للمسرح.

كما شهد الاجتماع مناقشات لتسهيل العقبات الإدارية التي تواجه مديري الفرق لإنجاز مشروعاتهم الفنية بالشكل اللائق بالمسرح المصري.

 

البيت الفني للمسرح المسرح القومي وزيرة الثقافة المخرج خالد جلال عروض البيت الفني للمسرح رئيس البيت الفني للمسرح خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات مباراة السوبر.. اتحاد الكرة يعلن التفاصيل كاملة .. فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 3 -11-2022

مفيش وقت تقلب وشك.. شوبير يوجه رسالة هامة لنجم الأهلي

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 3-11-2022

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

غريب وعجيب .. شوبير يفتح النار على فيريرا مدرب الزمالك

سيدة أمام قاضي الأسرة عن زوجها: بيقولي هنزل أصلي ويروح لجارتي الشقة

بعد رفع الفائدة.. انخفاض حاد في سعر الدولار عالميًا

ترشيحاتنا

فيتوريا في مأزق.. الإصابات تضرب دفاع منتخب مصر قبل معسكر نوفمبر

8896 شركة بـ النمسا تطالب برفع فوري للعقوبات المفروضة على روسيا

3 شباب يعتدون على فتاة بالغربية بزعم توفير فرصة عمل

وزيرة التخطيط تعلن إطلاق مبادرة القرية الخضراء وفق أحدث المعايير البيئية العالمية

الوفد الروسي يستأنف عمله.. 120 سفينة في انتظار التحرك من مضيق البوسفور

التعاون: وضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 3 نوفمبر2022: هتحب جديد

نبْتة مدهشة مقوي جنسي خارق و تحافظ على صحة المفاصل

تضخم القلب..هل هو مؤشر على وجود حالة مرضية أخرى

غير مكلف ومكوناته بمطبخك.. تعرف على طريقة عمل إفطار المشاهير

فيديو

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

توحيد الصف العربي.. أبرز تصريحات السيسي في القمة 31 بالجزائر |فيديو جراف

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ