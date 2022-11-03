شخصان يستوليان على 13 مليون جنيه من المال العام

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين) بمحافظتى (الشرقية، الدقهلية) لقيامهما بغسل الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية في مجال (الاستيلاء على المال العام) عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية والشركات وشراء العقارات والسيارات ، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من أنشطتهما الإجرامية المشار إليها بإيداعها بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرت هما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بمبلغ (13,5 مليون جنيه تقريباً) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.