شرطة التموين تضبط 1727 قضية بينها محاولات لحجب 36 طن سلع غذائية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت عن ضبط (1727) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (3) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (36٫455 طن "أرز أبيض – مكرونة – سكر حر" – 530 كيلو جرام دقيق أبيض عينى) ، (491) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء.. بمضبوطات بلغت (30 طن أسمنت – 6,040 طن دقيق أبيض "عينى" – 51,189 طن " سكر حر – مكرونة – أرز أبيض – ملح طعام – أسمدة - أعلاف" – 48300 قطعة "حلوى جافة - بطاريات سيارات" –34600 عبوة "خل طعام – مقرمشات – عصائر " – 3783 عبوة سجائر) ،

وكذا ضبط (723) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (14 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى - عينى" –171 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 186 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 105 قضية توقف عن الإنتاج -247 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (44,450 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 950 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" – 115 بطاقة ذكية) ، وكذا ضبط (18) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (68000 لتر مواد بترولية – 428 إسطوانة بوتاجاز).. بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (139,614 طن "مستندى – عينى") عبارة عن (44,450 طن دقيق بلدى "مستندى"- 950 كيلو جرام دقيق بلدى "عينى" – 6,570 طن دقيق أبيض "عينى" –87,644 طن "سكر حر – مكرونة – أرز أبيض – ملح طعام – أسمدة – أعلاف") ، وكذا (68000 لتر مواد بترولية – 428 إسطوانة بوتاجاز -48300 قطعة "حلوى جافة بطاريات سيارات " – 34600 عبوة "خل طعام – مقرمشات – عصائر" – 115 بطاقة ذكية -3783 عبوة سجائر" – 30 طن أسمنت).

كان أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" – بمحافظة الجيزة) ، وبحوزته كمية قدرها (26,38 طن "أرز أبيض – عدس – مكرونة – ملح") معباة داخل شكائر وعبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسوق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة و ضبط (مالك مخزن غير مرخص لتجارة مواد البناء – بمحافظة المنوفية) لتجميعه كمية قدرها (30 طن أسمنت) وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

كما تم ضبط (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية – بمحافظة المنوفية) لتجميعه كمية قدرها (20 طن أسمدة زراعية ) معبأة داخل شكائر بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول و ضبط (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" - بمحافظة سوهاج) لتجميعه كمية قدرها (5 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

وتم ضبط (مالكة مخبز بلدى - بمحافظة الشرقية) لتصرفها فى كمية قدرها (12,15 طن دقيق بلدى مدعم مستندى) بالبيع فى السوق السوداء مستولية على الدعم المقرر وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (68000 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين") للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (42) قضية بمضبوطات بلغت (369,780 طن "أرز شعير").

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (3) قضايا بمضبوطات بلغت (60 قطعة "5 قطع صوتية – 24 قطعة ضوئية – 31 قطعة ملصق").

ونجحت الحملات فى ضبط (4,2 طن لحوم مجمدة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن عنبر مستأجر لحفظ السلع الغذائية بداخل إحدى الثلاجات) بمحافظة القليوبية و ضبط (3,6 طن "لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن عنبر مستأجر لحفظ السلع الغذائية بداخل إحدى الثلاجات) بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط (51 طن "سمسم") بدون مستندات مجهول المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى للتغير فى الخواص والإصابة الحشرية ويشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة للتعبئة والتخزين "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة و ضبط (4,6 طن سلع غذائية "ملح طعام - توابل") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (49) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (5853 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.