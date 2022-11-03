لابس فستان.. سامو زين بظهور صادم داخل أتيليه |صور

أثار الفنان سامو زين، جدلا واسعا بعد آخر ظهور له على حسابه بتطبيق إنستجرام، حيث ظهر وهو يرتدى ملابس أشبه بملابس النساء برفقة مصمم أزياء شهير داخل أتيليه خاص بفساتين النساء.

وهاجم عدد كبير من متابعي سامو زين إطلالته وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :

ومن ناحية أخرى عاقبت محكمة جنح التهرب الضريبي، المطرب سامو زين بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 100 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغا وقدره مليون و397 ألفا و393 جنيها، وإلزامه المصاريف، لاتهامه بالتهرب من الضرائب.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد غانم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.

سامو زين متهم بالتهرب الضريبي

وأسندت النيابة، للمتهم، أسامة محمد الأبرص، الشهير بـ"سامو زين"، تهمة التهرب من دفع الضرائب عن تعاملاته من الفترة 2014 حتى 2017، عن نشاط مطرب وممثل وإنتاج فني، إضافة إلى تعاملات منها التعامل مع بعض الفنادق والمطاعم، وبلغ قيمة الضريبة المتهرب من دفعها مليون و397 ألف و393 جنيها.

ساموزين يحيي حفلا غنائيا ناجحا في النمسا

وأحيا النجم ساموزين لأول مرة حفلا غنائيافي فيينا - النمسا ضمن جولة أوروبية في قاعة أريانا، وقدم سامو زين عددًا من أشهر أغنياته التي تفاعل معها الجمهور

تأتي جولة ساموزين بعد أيام من طرحه، كليب أغنية "لا لا لا"، من إخراج إسماعيل الأبرص شقيق سامو، والأغنية من كلمات أحمد جوكر وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادى، وتقول كلماتها:

كلمات أغنية "لا لا لا

لالالا.. مش هسيبك أنا بعد سنة هتلاقينى هنا

كده كده .. بيكي تبقى رضي متعودة تخطفيني كده

أى ده اللي حصل راحت المعانى

غايب كل الغزل راح فين كلامى

شلل صاب الكلام وتر لسانى

أول ما لمحتها إيه اللى جرالى

لالالا.. مش هسيبك انا بعد سنه هتلاقيني هنا

كده كده .. بيكي تبقى رضي متعودة تخطفيني كده

عيني رفت خلاص داخل في ورطه

دايخ جوه العيون انا مالنهارده

اسف اطفك انا اصل انتي ورده

غيرك رافض كتير مش ممكن ارضى

لالالا.. مش هسيبك انا بعد سنه هتلاقيني هنا

كده كده .. بيكي تبقى رضي متعوده تخطفيني كده

آخر أعمال ساموزين

وكان النجم ساموزين طرح أغنية سنجل على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتى حملت اسم "كينج الحب"، من ألحانه وكلمات رنا طارق، وتوزيع أسامة عبد الهادى، وقدمها بشكل مختلف عن أغانيه السابقة وذلك بعدما طرح أغنية "برىء بامتياز" من كلمات حسام طنطاوى وألحان معتز أمين وتوزيع ومكس وماستر جيزو .