القاهرة الأعلى.. الإحصاء: 15.8% من إصابات العمل في القطاع الحكومي 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاءات إصابات العمل في منشآت القطاع الحكـومي والقطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص والقطاع الاستثماري عام 2021.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية، أنه بلغ اجمالى عدد حالات اصابات العمل 12527حالة عام 2021، وبلغ (عدد الذكور 11082 حالة ، 1445حالة إناث) مقابل 11510 حالات عام 2020 بارتفاع قدره 1017 حالة بنسبة زيادة 8.8%.

وأوضح الاحصاء انه بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1976 حالة بنسبة 15.8%، القطاع العام /الأعمال العام 4167 حالة بنسبة 33.3%، والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 5928 حالة بنسبة 47.3%، والقطاع الاستثماري 456 حالة بنسبة 3.6%، من إجمالي عدد الحالات.

كما بلغ حالات إصابات الـعمل للذكور 11082 حالة بنسبة 88.5%، والإناث 1445 حالة بنسبة 11.5% من إجمالي عدد الحالات، وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2378 حالة بنسبة 19.0%، يليها محافظة الجيزة بعدد 1207حالات بنسبة 9.6%، بينما سجلت محافظة شمال سيناء أقل عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 25 حالة بنسبة 0.2٪ من إجمالي عدد الحالات.

كما سجلت مـهنـة الـفنيـين ومـساعدي الإخـصـائـيين 4388 حالة بنسبة 35.0%، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 2486 حالة بنسبة 19.8%، بينما بلغ أقل عدد بين الـمزارعـين وعمال الـزراعة والعاملين بالصيد المتخصصين 104 حالة بنسبة 8,0% من اجمالي عدد الحالات.

ونوه الجهاز بأن نشاط الصناعات التحويلية سجل أكبر عدد من حالات إصابات العمل، حيث بلغت 6724 حالة بنسبة 53.7%، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد 1143حالة بنسبة 9.1%، بينما بـلـغ أقــل عدد لـحالات إصابات العمل في نشاط خدمات الافراد الخدمة المنزليه 9 حالات بنسبة 0.1%.

وبلغ أكبر عدد لحالات الإصابة في (سقوط الاشخاص) 3573 حالة بنسبة 28.5%، يليها (الخطأ والتصادم بالأشياء) 3217 حالة بنسبة 25.7%، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة فــــي (حوادث الانفجار) 15 حالة بنسبة 0,1%من إجمالي عدد الحالات.