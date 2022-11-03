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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 19 ألف أسطوانة غاز منزلي وتجاري في حملة تموينية ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

قامت أجهزة وإدارات مديرية التموين، ببني سويف تحت إشراف المهندس وصفى عبد الله وكيل  الوزارة ،بحملات متفرقة على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،استهدفت المرور والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحلات وكافة الأنشطة التجارية ،لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وإنتاج الخبز بالمواصفات القياسية والأوزان المقررة ومواجهة التلاعب أو الغش التجاري ،وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وبالتنسيق والتعاون مع الأجهزة والجهات المختصة من الصحة والطب البيطري ومباحث التموين وحماية المستهلك وغيرها من الجهات. 

أسفرت الحملات عن ضبط معملي ألبان بدون ترخيص بداخلهما  9 أطنان ألبان غير صالحة للاستهلاك ، و3 أطنان جبن وطن ملح طعام و500كجم نشا ونصف طن سمن نباتي غير معلوم المصدر وبدون بيانات، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب تحرير محاضر لمستودعات بوتاجاز للتصرف في 18 ألفا و399 أسطوانة بوتاجاز منزلية و765 أسطوانة تجارية من حصص البوتاجاز الخاصة بها، علاوة على ضبط 100 كرتونة شيبسي ، 150 علبة سجائر و10 أكياس تبغ، غير معلومة المصدر، فضلا عن ضبط تنك به 200لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء، وكذلك التحفظ على 40كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي، وتحرير المحاضر اللازمة.

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فيما تم تحرير 54 محضرا لمخالفات تموينية بالمحال التجارية والمخابز البلدية، والتي تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، وعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين في مجال الأغذية من الأمراض المعدية، وبيع سجائر بأزيد من السعر المدون عليها، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين، وتم تحرير المحاضر والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة.

من جهته أوضح وكيل التموين ،أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ،يتم تكثيف الحملات "صباحي ومسائي"،لرصد أماكن تخزين السلع سواء كانت سلع غذائية أو غير غذائية لمنع حجبها عن التداول أواحتكارها لزيادة أسعارها  بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة،واتخاذ الإجراءات القانونية ،ضمن خطة المديرية لمراقبة الأسواق وتأمين وصول السلع للمواطنين بالجودة المطلوبة السعر المناسب. 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية، للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية، من حيث الجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتطبيق القانون على المخالفين،وذلك بالتنسيق  بين أجهزة وإدارات ومكاتب التموين والوحدات المحلية والجهات المعنية من خلال الحملات والتفتيش المفاجئ على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية،،لمجابهة كافة صور التلاعب بأسعار السلع والغش التجاري ومحاولات الاحتكار من قبل بعض تجار الجملة للمغالاة في الأسعار واستغلال أية ظروف طارئة. 

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