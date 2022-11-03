عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: أتوقع إجراء انتخابات مبكرة في باكستان بعد محاولة اغتيال عمران خان

عمران خان
عمران خان

قال يوسف عبد القادر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن محاولة اغتيال عمران خان، رئيس وزراء باكستان السابق لا يمكن القول أنه حادث إرهابي وإنما هو يعكس حالة الصراع السياسي القائم بالفعل داخل باكستان، حيث إن باكستان لها أبعاد سلبية عديدة مؤخرًا على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، خاصة وأن رئيس الوزراء السابق عمران خان تمت الإطاحة به في أوائل العام الحالي. 

txt

السعودية تصدر بيانا عاجلا بشأن محاولة اغتيال عمران خان في باكستان

txt

خبير استراتيجي : محاولة اغتيال عمران خان تخلق تعاطفا معه في باكستان


وأضاف "عبد القادر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن عمران خان يرى أن الإطاحة به من رئاسة الوزراء كانت مؤامرة مدبرة عن طريق رئيس الوزراء الحالي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما خلق حالة من الصراع السياسي بين الطرفين وصل حدها إلى محاولة اغتيال أحد أطرافها، وهو ما يعكس الوضع في باكستان في الوقت الحالي. 


وتابع خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أن عمران خان يسعى إلى إجراء انتخابات مبكرة في باكستان من أجل الترشح من جديد إلى رئاسة وزراء باكستان، والطرف الآخر من مصلحته ألا تجري انتخابات مبكرة، وبالتالي هذا يعكس ما يحدث في باكستان في الوقت الحالي والصراع القائم بين كلا الطرفين. 


وأشار، إلى أن الجماعات الإرهابية المتواجدة في أفغانستان سيكون لها تأثير مباشر على باكستان خاصة في ظل الفراغ الأمني الذي تمر به باكستان في الوقت الحالي.


وتوقع أن تحدث فوضى أمنية أكبر في باكستان في المستقبل القريب وتدخل من الجماعات الإرهابية المؤثرة داخل العمق الباكستاني خاصة في ضوء ما تشهده من فوضى كبيرة وفراغ أمني كبير في الفترة الحالية. 


وأردف، أن محاولة اغتيال عمران خان ستؤدي لحالة تعاطف كبيرة معه في الشارع الباكستاني، وحزب الإنصاف التابع له "خان" سيعمل على استغلال هذه المحاولة من أجل استثمارها بشكل أكبر في صالحه لحشد أكبر عدد ممكن للخروج في مظاهرات والمطالبة بالانتخابات المبكرة، متوقعا حدوث انتخابات مبكرة في باكستان وهو ما يرغب حزب الرابطة الإسلامية منع هذا  الأمر في الوقت الحالي

عمران خان عمران باكستان اخبار التوك شو محاولة اغتيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رحيله عن وفاق سطيف.. شوبير يعلن اقتراب حسام البدري من هذا النادي

بالأسماء .. ننشر ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهة بلجيكا " مفاجآت بالجملة "

خَطّب مذيعة على الهواء.. عامل نظافة الكشري يعود للظهور بصورة جديدة| شاهد

أسعار الذهب اليوم الخميس 3 -11-2022

مفيش وقت تقلب وشك .. شوبير يوجه رسالة مهمة لـ نجم الأهلي

المُعلم بيغني والطلبة بيرقصوا | فيديو مثير للجدل بمركز دروس خصوصية ..شاهد

انخفاض شديد بسعر الذهب الآن في مصر

يا بختك يا عبد الله.. دعاء مؤثر من مصرية لابنها أمام الكعبة

ترشيحاتنا

هاني الناظر يحذر من هذه الأمراض مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة

حرك قارئا والهدهد خطيبا.. الجامع الأزهر يستقبل شعائر صلاة الجمعة غدا

المالية: اطلاق منصة إلكترونية موحدة لاحتساب الضرائب على العاملين في يناير

تراجع أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي

مباراة حاسمة.. تريزيجيه يقود طرابزون سبور أمام فيرنتسفاروشي في الدوري الأوروبي

صوت هبده .. ماذا فعلت زوجة صيدلي حلوان بعد سقوطه من الخامس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري تجاهلها .. أول علامة دالة على زيادة الكوليسترول في دمك

تهدد حياتك.. استخدام الأكياس البلاستيكية في هذه الحالة يصيبك بأمراض خطيرة

أسرع رجيم لنسف الدهون في 7 أيام

بجلسة تصوير للجنين..امرأة تثير السوشيال ميديا بعد اجهاض طفلها

فيديو

بعد المستشفى | شيرين في منزلها .. تطورات الحالة الصحية للفنانة ..فيديو

معجزة إلهية.. صينية تنجب في سن الـ 70..تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

شيرين عبدالوهاب راجعة يا بشر.. محامي المطربة يؤكد تعافيها |فيديوجراف

10 قرارات من وزير التعليم تخص امتحانات الثانوية العامة 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ