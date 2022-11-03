في مباراة مصيرية.. مصطفى محمد يقود نانت أمام أولمبياكوس بالدوري الأوروبي

أعلن أنطوان كومبواريه، المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، تشكيل فريقه لمواجهة أولمبياكوس اليوناني في الجولة من السادسة والأخيرة بدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل نانت

وشهد تشكيل نانت تواجد المحترف المصري مصطى محمد في التشكيل الأساسي للفريق الفرنسي.

وضم تشكيل نانت كلا من:

حراسة المرمي: لا فونت

خط الدفاع: كورشيا، بالاس، فابيو، كاستيليتو.

خط الوسط: موتوسامي، موسى سيسكو، سيمون موسيس

خط الهجوم: إيجانتيوس، جوساند، مصطفى محمد.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة إلا رب مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق أولمبياكوس اليوناني.

ويحتاج فريق أولمبياكوس لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم وانتظار تعثر كاراباج الأذربيجاني أمام فرايبورج الألماني ضمن منافسات ذات المجموعة.

ويحتل فريق نانت المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط وضمن التأهل على الأقل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، فيما يتواجد أولمبياكوس في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

وكان مصطفى محمد قد سجل هدفًا في مرمى أولمبياكوس اليوناني، ليقود نانت للانتصار بهدفين لهدف في أولى جولات دور المجموعات للبطولة، قبل أن يخسروا ثلاث مباريات متتالية منها مباراة أمام كاراباج الأذربيجاني بثلاثية نظيفة.