من داخل الجيم .. أحمد صلاح حسني يستعرض لياقته البدنية

شارك الفنان أحمد صلاح حسني، جمهوره ومحبيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر صلاح حسني في الجيم وهو يستعرض لياقته البدنية، وحازت الصورة إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

أحدث أعمال أحمد صلاح حسنى مسلسل «الدايرة»، للمخرج أحمد سمير فرج وتأليف محمد عبد المعطى وشاركه فى بطولة العمل كل من الفنانة إيمان العاصى والفنانة مى القاضى ومها أبو عوض وأمانى كمال وآخرون من النجوم، ودارت أحداثه حول طبيب نفسى في إطار من الدراما، وظهر فى شخصية أخصائى نفسى يدعى يوسف زهران، والذي يتعرف على العديد من القصص والعوالم الغريبة من خلال معالجته لمرضاه، بينما يسعى لمواجهة مشاكله الشخصية والنفسية.