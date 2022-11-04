بقعة جمالية وتحفة فنية.. شرم الشيخ الخضراء في أبهى صورها بقمة المناخ

أصبحت مدينة شرم الشيخ الخضراء في أبهي صورة لها قبل أيام من انطلاق قمة المناخ في أجواء رائعة سوف تبهر العالم عندما تتحول أنظاره صوب مدينة السلام بحضور زعماء ورؤساء العالم .

وقد تم وضع اللمسات النهائية من شرم الشيخ الخضراء ووضع اعلام الدول المشاركة في الشوارع و الميادين لاستقبال وفود الدول المشاركة في قمت المناخ .

تستقبل مدينة شرم الشيخ خلال ايام مؤتمر المناخ cop27 خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الحالي، لإجراء محادثات عالمية بشأن المناخ وإتاحة الفرصة للنظر ومناقشة آثار تغير المناخ في إفريقيا، بمشاركة 160 دولة. وتستضيف قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ مؤتمر المناخ، والتى تستوعب عدد المشاركين بالمؤتمر والذى يقرب من 30 ألف مشارك على مستوى العالم، وتم إعدادها بما يتوافق على جعلها نموذجًا حقيقيًّا للتوافق البيئى المستدام للعالم، وتم تخصيص منطقة خضراء لعرض قصص النجاح والمشروعات والابتكارات ذات الصلة في مجال التصدى لآثار التغير المناخى.

أعلن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء لتصبح أول مدينة سياحية مستدامة بيئيًّا في مصر، من خلال تحويل وسائل النقل بها للعمل بالكهرباء، وإعلان مجموعة من الفنادق خضراء ومستدامة، وخفض الانبعاثات الحرارية بها واستخدام الطاقة النظيفة، وفصل المخلفات من المنبع.

أكد المحافظ ان مدينة شرم الشيخ في ابهي صورها استعدادا لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ وانه تم الانتهاء من عدد من المشروعات جميعها صديقة للبيئة وان الدولة وجميع العاملين بالمحافظة اخذوا علي عاتقهم وبمجهود رجال واصلوا الليل بالنهار حتي يتم خروج هذه الصورة الجميلة للمدينة لترك افضل الاثر في عيون السادة الضيوف.



تطوير ميدان وأيقونة السلام

قال المحافظ أن الميدان الذي يبلغ مساحته نحو 40 ألف م2، تم رفع كفاءته بالكامل، من خلال تزويده بمنظومة حديثة لأنظمة الإنارة والصوت، تُضاهي ما يتم في معظم الميادين العالمية.

و انه تم الانتهاء من أعمال تطوير ايقونة وميدان السلام و إن أعمال التطوير استهدفت تحويل الميدان إلى مقصد سياحيّ مهم تبدأ منه الرحلات السياحية بالمدينة، كما يجذب زوار شرم الشيخ، حيث يضم ممشىً، ومسرحاً من المقرر أن يشهد تنظيم عدد من الفعاليات أثناء فترة انعقاد مؤتمر المناخ لجذب المشاركين، كما سيشهد تشغيل شبكة إنترنت مجانية خلال فترة انعقاد المؤتمر.

كما شملت اعمال مد شبكة ري للزراعات والمساحات الخضراء، وأعمال زراعات وأحواض زهور، وأعمال إضاءة وتجميل.

إضافة إلي رفع كفاءة عدد 6 ميادين رئيسية بشرم الشيخ بالتعاون مع المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ .



تطوير الطرق الداخلية



أشار المحافظ إلى أنه تم فتح طرق عرضية جديدة والانتهاء من أعمال رصف وتوسعة وانترلوك بطريق السلام بين الطريق الدائري وطريق السلام ماراً بحي النور والذي ينقل حركة المرور من الطريق الدائري وكوبري مدخل المدينة من اتجاه طور سيناء إلي شرم الشيخ كمدخل بديل للمدينة.

أشار المحافظ إلى أن الطريق له عدة محاور منها محور منطقة السوق القديم، ومحور في اتجاه جامعة الملك سلمان، بالإضافة للمحور الرئيسي لشارع السلام بطول 4 كم ويشمل 5 حارات مرورية في الاتجاهين وجزيرة بالمنتصف وأعمال تشجير وزراعات علي الجانبين، ويمر بفندق الشرطة الجديد بمنطقة حي النور .

أضاف فودة أن الطريق يسهم في تقليل الكثافة المرورية عن طريق السلام والطرق الداخلية بالمدينة، ويوفر الوقت والجهد والمال ضمن أعمال إنشاء الطرق العرضية الجديدة بالمدينة لاستقبال وفود مؤتمر تغير المناخ.



حرص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولته التفقدية اليوم علي التأكد من رفع أعلام مصر والدول المشاركة في مؤتمر قمة المناخ بالمركز الدولي للمؤتمرات وأمام مطار شرم الشيخ الدولي، وأيقونة السلام وجميع الطرق المؤدية من أماكن إقامة الوفود وقاعات المؤتمرات واماكن الزيارات حيث رفرفت الأعلام في سماء شرم الشيخ قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر يوم 6 من الشهر الجاري.

وخلال الجولة شدد المحافظ علي انتشار معدات وعمالة النظافة بكافة مواقع وطرق وميادين المدينة، والحفاظ علي النظافة والظهور بالمظهر اللائق والمشرف باستخدام أحدث التقنيات والمعدات والآلات المستخدمة للنظافة والحفاظ علي البيئة.

وتابع فودة خلال الجولة أعمال الزراعات والتجميل واللاند سكيب بالطرق والميادين بكافة أنحاء المدينة، وتأكد من الانتهاء من مد شبكات الري بكافة المواقع.

تفقد المحافظ خلال الجولة بوابة مدخل منتجع كورال باي، بوابة كورال باي، وأكد المحافظ علي الانتهاء من كافة اللافتات المرورية والإرشادية بجميع الطرق بالمدينة .

كما تفقد المحافظ مبنى الرصد الأمني والأعمال التجميلية واعمال اللاند سكيب بمحيط المبنى .

يشار الي ان المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة والمناطق الحاكمة بطريق شرم الشيخ النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة.



وتفقد فودة خلال الجولة المنطقة الخضراء مشيرا الى ان المنطقة الخضراء تتضمن مساحات لعرض قصص نجاح مشروعات الدولة المصرية في مجالات التصدي لظاهرة التغيرات المناخية، كما أن بها مساحات للمعارض والأنشطة غير التجارية المرتبطة بالعمل المناخي، إلى جانب مساحة للأنشطة الثقافية والتشاركية تضم العديد من منظمات المجتمع المدني المشاركة في فعاليات المؤتمر..

كما تضم المنطقة الخضراء أماكن لإقامة أنشطة للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، وكذلك منطقة للابتكار والعلوم، ومساحة لتعزيز جهود مشاركة المجتمع المحلي في مصر

وقام فودة في ختام الجولة بتفقد المنطقة الزرقاء وامتداداته وقام بجولة باجنحة الدول المشاركة مشيراً الي ان تلك المنطقة تتولى إدارتها بالكامل سكرتارية الأمم المتحدة، وستشهد جلسات عامة، وجلسات خاصة، وأحداثاً جانبية و معارض وأجنحة، ويشارك فيها رؤساء الدول، والوفود الرسمية والمفاوضون، ووسائل الإعلام التي يتم اعتمادها، بجانب منظمات وهيئات معتمدة.



شرم الشيخ في ابهي صورها

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ابهي صور لشرم الشيخ

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