لحجبها عن الاسواق ..ضبط مالك مدير مخزن بحوزته 26 طن ارز ومكرونة بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة ، وبحوزته كمية قدرها (26,38 طن "أرز أبيض – عدس – مكرونة – ملح") معباة داخل شكائر وعبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسوق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.