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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لحجبها عن الاسواق ..ضبط مالك مدير مخزن بحوزته 26 طن ارز ومكرونة بالجيزة

ارز
ارز

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة ، وبحوزته كمية قدرها (26,38 طن "أرز أبيض – عدس – مكرونة – ملح") معباة داخل شكائر وعبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسوق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

 

مخزن وزارة الداخلية الامن العام شرطة التموين السلع الغذائية مكرونة أرز ابيض

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