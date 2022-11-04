هل يجوز وهب ثواب قيام الليل لأبي المتوفي؟.. مجدي عاشور يجيب

ورد سؤال يقول صاحبه : “ هل يجوز وهب ثواب قيام الليل لوالدي المتوفي” ؟ .. وأجاب الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتى الجمهورية، إن الشريعة الإسلامية جاءت بالهبة فى بعض الأعمال مثل الصدقات وقراءة القرآن للمتوفى ولغيره.

وأضاف "عاشور" خلال البرنامج الإذاعي "دقيقة فقهية" ، لم يرد فى الشريعة أن نصلى لأحد ونهب ثواب هذه الصلاة للمتوفى، ويجب أن نقف عند نصوص الشريعة فى هذا بمعنى إذا أردت أن تهب ثواباً لميت فعليك بأن تتصدّق عليه أو تؤدي له عُمرة أو حجة وأن تقرأ القرآن وتهب ثوابه له لأن هذا هو الوارد فى الشريعة أما الصلاة له فإنها لم ترد فينبغي عدم فعلها.

وتابع قائلًا: "عليك أن تصلى قيام الليل أو الضحى أو الصلاة بصفة عامة وتدعو للمتوفى فى صلاتك".

هل يصل إهداء ثواب الصوم للميت؟

قال الشيخ محمود شلي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن أو غيرها من القربات إلى المسلم حيا أو ميتا.

وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجله له، مضمونة(هل يجوز أن أصوم وأهب الثواب لأمي المتوفاة؟)، أن العبادات البدنية كالصلاة وقراءة القرآن والصوم يصل ثوابها الى المتوفى، حسبما أشارت جميع المذاهب الفقهية من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة.

وتابع: أن الإنسان الحي إذا أراد أن يفعل عمل خير وصالح وتطوع ويهب مثل ثوابه للميت يفعله وسيصل ثوابه للميت.

وأشار الى أن أكثر أهل العلم يقولون على جواز ذلك والبعض منع هذا، فطالما كانت المسألة خلافية فيجوز لك ان تهدى بعض النوافل أو الذكر كالقرآن وغيره لمن شئت.