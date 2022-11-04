ماذا تفعل الشيكولاته للرجال قبل العلاقة الزوجية ؟

يناقش متخصصون التغذية الأطعمة التي من المرجح أن تدعم صحة الرجال - والأطعمة التي يجب تجنبها.

اذا كنت من محبي شرائح اللحم والبطاطس، فانت محظوظ إن اللحوم الحمراء يمكن أن تكون مفيدة لك. تمتلئ القطع الخالية من الدهون من لحم البقر بالبروتين وتحتوي على دهون أكثر بقليل من صدور الدجاج.

اللحوم الحمراء هي أيضًا مصدر جيد لليوسين ، وهو حمض أميني يساعد في بناء العضلات وفقا لwebmed

شوكولاته

قد تعمل الشوكولاته على تحسين تدفق الدم إذا تناولت النوع الصحيح ، حيث أن الفلافانول الموجود في الشوكولاتة الداكنة قد يحد من مستويات الكوليسترول السيئ ، ويحسن الدورة الدموية ، ويحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة. الرجال الذين يعانون من ضعف تدفق الدم هم أكثر عرضة لمشاكل الانتصاب ، لذلك قد تحمي الأطعمة الصحية القلبية حياتك الجنسية أيضًا. لكن الكثير من الشوكولاتة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

المحار وأنواع أخرى من المأكولات البحرية غنية بالزنك ، وهو مهم للغاية للقلب والعضلات والجهاز التناسلي، حيث ترتبط مستويات الزنك الأقل من الطبيعي بضعف جودة الحيوانات المنوية وعقم الذكور. لست مولعا بالمأكولات البحرية؟ يقدم لحم البقر والديك الرومي والدجاج والمكسرات والبذور جرعة صحية من الزنك أيضًا.