انطلاق كأس رئيس الجامعة في كرة القدم الخماسية بالأقصر

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات، كأس رئيس الجامعة" فى كرة القدم الخماسية (طلاب)، بين فرق كليات الآثار والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق والطب، على ملعب نادي الأقصر الرياضي.



أوضح الدكتور وائل الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن المباراة الأولى بين فريقي اثار وفنون جميلة، انتهت بفوز فريق كلية الآثار بخمسة أهداف مقابل لا شيء، فيما فاز فريق كلية السياحة والفنادق، على فريق كلية الطب، بثلاثية نظيفة، مشيرا إلى أن فريق تنظيم وتحكيم المباراتين تكون من مصطفى عبدالفضيل، مدير رعاية الشباب بكلية السياحة، ومدثر محمد عطيتو، والكابتن عمرو أبوالقاسم من إدارة النشاط الرياضي.

وأضاف، الصغير، أنه سيتم تنظيم مباراتين بين فريقي كلية الحاسبات وكلية الآثار، ومباراة بين فريقي كلية الألسن وكلية الطب، وذلك يوم السبت المقبل.

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