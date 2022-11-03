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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محيي الدين: ننتظر تقديم الدول الكبرى 100 مليار دولار لمواجهة تغيرات المناخ.. فيديو

الدكتور محمود محيى
الدكتور محمود محيى الدين، رائد الرئاسة المصرية لقمة المناخ

أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد الرئاسة المصرية لقمة المناخ، أنه ننتظر تنفيذ تعهدات الدول الكبرى بتقديم 100 مليار دولار مساعدات لمواجهة تغيرات المناخ، مشيرا إلى أنه لم تلتزم سوى 7 دول.

وقال محمود محيى الدين، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري"، إن العالم يحتاج تريليون دولار في بند التحول العادل في مجالات الطاقة، مؤكدا أن منظمات دولية أكدت أن الدول الكبرى لم تنفق سوى 22% وفقا لأفضل التقديرات.

 

 نحتاج زيادة الاستثمارات

وتابع  رائد الرئاسة المصرية لقمة المناخ، أنه نحتاج زيادة الاستثمارات في المجالات الخضراء الخاصة بالأرض والزرقاء الخاصة بالبحار والمحيطات والأنهار.

 

محمود محيي الدين قمة المناخ استثمارات مساعدات الاستثمارات

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