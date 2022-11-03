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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محيي الدين: 30 ألف مشارك و100 من قادة دول العالم في cop27.. فيديو

الدكتور محمود محيى
الدكتور محمود محيى الدين، رائد الرئاسة المصرية لقمة المناخ

أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد الرئاسة المصرية لقمة المناخ، أن هناك توسعا عالميا في استخدام الفحم والبترول بشكل أكبر بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال محمود محيى الدين، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري"، إن هناك فرصة لمصر في مجال الطاقة خصوصا في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدا أنه تم توقيع اتفاقيات مع جهات دولية لإنتاجه.

 

وتابع رائد الرئاسة المصرية لقمة المناخ، أن هناك حوالي 30 ألف مشارك و100 من قادة دول العالم في كوب 27 بشرم الشيخ، مؤكدا أنه هو أضخم حضور لأي قمة سابقة. 

 

بسبب موقعها الجغرافي

وأشار محمود محيى الدين إلى أن هناك وفودا تشارك لأول مرة بسبب علاقات مصر في محيطها الإقليمي وبسبب موقعها الجغرافي الذي يتوسط العالم.

محمود محيي الدين دول العالم الهيدروجين الاخضر خالد ميري مصر

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