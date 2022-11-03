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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط محطة بث تليفزيونى لاسلكية بدون ترخيص ببنى سويف

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) بإنشاء محطة بث تليفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" لبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابياً بمدى تغطية يشمل دائرة مركز شرطة سمسطا بمحافظة بنى سويف ، من خلال إستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون .
 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف تم إستهداف مقر الشبكة ومحطات التقوية والتقابل مع (مالك الشبكة مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا بمحافظة بنى سويف) وأمكن ضبطه وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (26 جهاز إلكترونى يستخدم فى "إستقبال الإشارة – معالجتها – فك شفرتها – تخزين المحتوى المقرصن – إعادة تشفيرها – بث الإشارة للمشتركين بالشبكة" والمستلزمات والعدد والأدوات المستخدمة -2 حاسب آلى يستخدمان فى نشاطه – هاتف محمول يستخدم فى إدارة الشبكة والتواصل مع العملاء) .. وبمواجهته أقر بإرتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى .. ويشار إلى أن الشبكة ومحطات التقوية تغطى مساحة 40 كيلو متر دائرى وتقدم الخدمة لحوالى (10000) مشترك نظير مبلغ مالى.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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