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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الاحوال المدنية هتيجي لبيتك .. اتصل بالارقام دى وهتتصور وتستلم بطاقتك

الخط الساخن للاحوال
الخط الساخن للاحوال المدنية

يبحث المواطنين عن اسهل طريقة لاستخراج او تجديد بطاقة الرقم القومى دون التوجه الى مكاتب السجلات المدنية بالمحافظات ، حيث قدمت وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الاحوال المدنية خدمة للمواطنين وهى الحصول على بطاقة الرقم القومى والتصوير بالمنزل من خلال تخصيص ارقام لذلك الغرض .

استخراج وتجديد البطاقة بالمنزل 

خدمة مميزة قدمها قطاع الأحوال المدنية للمواطنين وهى تخصيص الخط الساخن 15340 او 15341 لتلقى طلبات المواطنين الراغبين فى استخراج او تجديد بطاقة الرقم القومى من المنزل دون التوجه لمكاتب الاحوال المدنية وتوصيلها حتى المنزل، وذلك في إطار التيسيرات المقدمة للمواطنين بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

الخط الساخن للاحوال المدنية 

أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي من خلال الخط الساخن 15340 و15341 وذلك ضمن عدة إجراءات أعلنتها خلال الفترة الماضية للتسهيل على المواطنين في استخراج مصدرات الأحوال المدنية .

خدمة استخراج البطاقة من البريد

كما أتاحت وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الاحوال المدنية بالتعاون مع وزارة الاتصالات خدمة استخراج او تجديد بطاقة الرقم القومى من خلال مكاتب البريد حيث يقوم المواطن بالدخول على موقع وزارة الداخلية على الانترنت واختيار خدمات قطاع الأحوال المدنية ثم اختيار خدمة بطاقات الرقم القومى وملء البيانات واختيار مكان التسليم فى اقرب مكتب بريد تابع له المواطن  .

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السن القانونى لاستخراج البطاقة 

سن استخراج البطاقة .. بمجرد بلوغ سن الـ16 عاما، حيث المواطن المصرى فى استخراج بطاقة رقم قومى والتى يتعامل من خلالها بجميع المصالح والمؤسسات.

طرق استخراج بطاقة الرقم القومى

أتاحت وزارة الداخلية عدة طرق للمواطنين لاستخراج بطاقة الرقم القومى إما عن طريق التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدنى او طلب الخدمة من خلال موقع الوزارة على الانترنت ، او طلب الخدمة من خلال الخط الساخن التابع لقطاع الأحوال المدنية .

استخراج البطاقة اون لاين

أتاحت الوزارة استخراج بطاقة الرقم القومى اون لاين من المنزل عبر موقعها الإلكتروني على الانترنت كما يلي :

1-استخراج بطاقة اون لاين يستوجب  الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر هذا الرابط https://cso.moi.gov.eg/NetServices?ServiceId

2- وضمن طريقة استخراج البطاقة اون لاين  يتم بعد الدخول على الموقع اختيار خدمة الإنترنت للمواطنين

3- يتم بعد ذلك الضغط على زر بطاقة الرقم القومى

4- كما يتطلب استخراج بطاقة الرقم القومى اون لاين من البيت ادخال البيانات المطلوبة

5- وأخر خطوة لـ استخراج بطاقة رقم قومى اون لاين  يجرى اختيار اختيار دفع الرسوم إلكترونيًا أو أثناء الاستلام.

 

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