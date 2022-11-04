شبانة: أوباما يقترب من الرحيل عن الزمالك.. تفاصيل

أشاد الإعلامي محمد شبانة، أن بموقف إدارة الزمالك في الرد على أنباء رحيل فيريرا.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،عجبني جدًا موقف إدارة الزمالك بنفيهم أي أمور تخص المساس بفيريرا أو مصيره مع الفريق.

وأضاف شبانة،إدارة الزمالك ترى بان احساس الناس بتراجع الفريق جاء وفقًا للنتائج الإيجابية التي حققها الفريق مؤخرًا، وحظ الزمالك جيد بوقف الدوري وسيستفيد بالاستعداد لاستكمال الدوري وكذلك استعادة المصابين.



وأكمل شبانة، هناك حديث بان الزمالك يرغب في إعارة يوسف أوباما في شهر يناير.

وأتم شبانة، في الحقيقة يوسف أوباما لم يقدم المستوى المتوقع في الفترة الأخيرة، اللاعب يظهر مؤخرًا بمستوى غير متوقع وغير مرضى نهائيًا للجماهير.

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