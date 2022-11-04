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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: رفع 360 طن قمامة في 4 مراكز

رفع المخلفات والقمامة
رفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن الأجهزة التنفيذية شنت حملات مكثفة لتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصًا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وفي إطار خطة محافظة أسيوط لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة والتي يتم تنفيذها علي فترات صباحية مسائية وذلك حرصًا على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والأحياء لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة بشكل يليق بها كونها عاصمة الصعيد.

كان محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته المشددة لرؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة بصفة يومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية ورفع كافة تجمعات القمامة والمخلفات من صناديق القمامة والمقالب العمومية ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلاً عن كنس وشفط الأتربة من جانبي الطرق والشوارع بواسطة معدات شفط الأتربة التي انضمت لمنظومة النظافة مؤخرًا وتم تدعيم كافة المراكز بها لرفع مستوى النظافة بالشوارع والميادين بمراكز وقرى المحافظة.

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وفي هذا الإطار شنت الوحدات المحلية لمراكز البداري وساحل سليم والقوصية وصدفا عدة حملات للنظافة تحت بإشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينه البداري وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وصطفى فتحي نائب رئيس مركز ومدينة القوصية والقائم بأعمال رئيس المركز وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابهم بالتنسيق والتعاون مع مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كسيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة وغيرها من المعدات لافتاً إلى رفع إجمالي أن المخلفات التي تم جمعها تصل إلى حوالي 360 طن وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم اعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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