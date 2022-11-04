يسعي العديد من المواطنين إلى معرفة كيفية الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة 2022 خاصة بعد بداية صرف معاش تكافل وكرامة الثلاثاء الماضي، حيث يمكن لـ أصحاب معاش تكافل وكرامة معرفة طريقة الاستعلام من خلال مجموعة من الخطوات.

كيفية الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة 2022

الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة 2022 يبدء من خلال خطوات مهمة يجب علي صاحب معاش تكافل وكرامة القيام بها والتى تتضمن أولها زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة 2022

يتم الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة من خلال هذه الخطوات :-

- يجب على صاحب معاش تكافل وكرامة الدخول لبوابة الاستعلام لـ برنامج تكافل وكرامة

- ثم يقوم كتابة الرقم القومي الخاص بصاحب كارت تكافل وكرامة والمكون من 14 رقم

- ثم يظهر اسم المواطن صاحب بطاقة تكافل وكرامة وأيضا نوع الكارت

-يقوم المواطن باختيار أيقونة استعلام.

- وبعدها تظهر قيمة المعاش بعد الزيادة

الفئات المستحقة لـ معاش تكافل وكرامة

وتتضمن الفئات المستفيد من معاش تكافل وكرامة مجموعة من الشروط والتى تشمل مايلي :-

- يشتطر للاستفادة من معاش تكافل وكرامة إلا يكون المستفيد يعمل بأحد القطاعات العامة أو الحكومية أو الخاصة بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه.

- كما يشترط للحصول علي معاش تكافل وكرامة ألا يكون المستفيد لديه أرض زراعية تبلغ مساحتها نصف فدان أو أكثر.

-كما يشترط ألا يكون المستفيد مالك لعقار أو أكثر بخلاف سكنه، أو محلًا تجاريًا.

طريقة الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

يسعي العديد من المواطنين إلى معرفة طريقة الاشتراك فى برنامج تكافل وكرامة حيث يمكن الاشتراك من خلال بعض الأوراق والتى تتضمن مايلي :-

- يجب على المواطن للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة إحضار صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.

- كما يجب إحضار صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم وأفراد الأسرة الأكبر من 18 عامًا

- كما تتضمن المستندات المطلوبة للاشتراك فى معاش تكافل وكرامة إحضار صورة من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنه الأقل من 18 سنة.

- قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عامًا وقيد طالب للأبناء الجامعين.

- كما يجب على الراغب فى الاشتراك فى برنامج تكافل وكرامة إحضار صورة بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجد.

- صورة من شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

- صورة من شهادة الطلاق أو ما يدل على الانفصال.

- كما يجب إحضار صورة لـ إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة لشهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم، من بين الأوراق المطلوبة لـ تكافل وكرامة

موانع الحصول على معاش تكافل وكرامة

- يمنع المواطن من الإستفادة من برنامج تكافل وكرامة ملكية أرض زراعية “نصف فدان فأكثر”

- كما أنه يمنع الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة للمواطن الذي لديه إيجار أرض زراعية فدان فأكثر.

-كما تمنع ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، ملكية محل تجاري أو أكثر، ملكية رؤوس مواشي للتجارة «3 أو أكثر» من الحصول على معاش تكافل وكرامة

- يمنع العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي سواء كان باشتراك تأميني أو بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد الحصول على معاش تكافل وكرامة.

- لا يستفيد من معاش تكافل وكرامة من يمتلك أو يشترك في مشروعات خاصة

- كما تأتي ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة من الحصول على معاش تكافل وكرامة

- كما تتضمن موانع الحصول على تكافل وكرامة، المصروفات المدرسية الأكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا

- كما يمنع من تكافل وكرامة امتلاك معدات ثقيلة مثل لودر أو ماكينة طحين

- كما أنه تتضمن موانع الاستفادة من معاش تكافل وكرامة تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.