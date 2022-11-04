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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: حياتنا كلها سلام.. ومن لم يسلم الناس من أذاه ليس بمسلم

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن حياة المسلم كلها سلام،  فديننا دين سلام،  ورب العزة سمى نفسه السلام،  ونبينا نبي السلام،  وتحيتنا في الدنيا سلام وتحية أهل الجنة في الآخرة سلام. 

 

حياة المسلم كلها سلام

وتابع وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة من رحاب المسجد الكبير بالمعمورة محافظة الإسكندرية: “ النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده"، وعنه صلى الله عليه وسلم قال: ” أيها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلو الأرحام وصلو بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام". 

ولفت وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة إلى أن السلام والمسلم والإسلام ترجع لأصل واحد هو سلم، وهو من السلام والمسالمة فمن لم يسلم الناس من أذاه فليس بمسلم. 

وشدد وزير الأوقاف أنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يؤذي جاره، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في إمرأة صوامة قوامة إلا أنها تؤذي جيرانها هي من أهل النار، وفي أخرى هي من أهل الجنة، ودخلت إمرأة النار في هرة حبستها ودخل رجل الجنة في كلب سقاه. للاستماع ومشاهدة إلى الخطبة اضغط هنا

وزير الأوقاف يفتتح مسجد المعمورة الشاطئ الكبير

وزير الأوقاف: مؤتمر المناخ يؤكد دور مصر الريادي في محاربة التغيرات البيئية

إحياء مجالس الإقراء على كبار القراء بالمساجد

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم، والحرص على تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم مقاصده، أحيت وزارة الأوقاف مجالس الإقراء على كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية المعتمدين بالمساجد بمحافظات الجمهورية، حيث انطلقت فجر اليوم الجمعة أولى حلقات مجالس الإقراء.
فيما أكد كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية أن مجالس الإقراء على كبار القراء تقطع الطريق على غير المؤهلين، وتؤكد اهتمام الدولة المصرية بنشر القرآن الكريم في ربوع المحروسة، وأن وزارة الأوقاف تأتي دائمًا بالجديد في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم وخدمة المجتمع وتولي القرآن الكريم عناية فائقة.
جدير بالذكر أن مجالس الإقراء شهدت إقبالا كثيفا في أول أيام انطلاقها، ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، حيث قام بالإقراء القارئ الشيخ طه النعماني.
وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد الشيخ التابع لإدارة أوقاف بركة السبع، حيث قام بالإقراء القارئ الشيخ العزب سالم.
وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، حيث قام بالإقراء القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.
وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد البحر الكبير بكفر سعد، حيث قام بالإقراء القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني.

سلام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف السلام نبي السلام المسجد الكبير السلام والمسلم وزارة الأوقاف القران الكريم مجالس الإقراء

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