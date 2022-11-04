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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان البحر الأحمر يكرم المخرج جاي ريتشي

المخرج البريطاني
المخرج البريطاني الشهير جاي ريتشي

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن استعداداته لتكريم المخرج البريطاني الشهير جاي ريتشي؛ تقديرًا لمساهمته الاستثنائية في الصناعة السينمائية، ضمن الحفل الافتتاحي للدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، على ضفاف البحر الأحمر.
 

يأتي هذا التكريم اعترافًا بمكانته البارزة والمؤثرة في فضاء السينما، وعلى مرأى العالم أجمع؛ من خلال منصة المهرجان الذي ينطلق ابتداءً من 1 وحتّى 10 ديسمبر، 2022، حيث يُنتظر أن يحتضن المهرجان 131 فيلمًا طويلاً وقصيرًا، عبر 61 دولة، ومن 41 لغة، بحضور مجموعة من المواهب المخضرمة والواعدة، معًا.

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ويعدّ المخرج والمنتج وكاتب السيناريو البريطاني جاي ريتشي، اسمًا بارزًا في فضاء السينما العالميّة الراهن. لما يتألق به من أسلوبٍ فريد في حكاية وحبكة القصص، بلمسته الفنّية الخاصّة، ممّا ميّز أفلامه على نطاق واسع عالميًا، مثل: "زناد وماسورة ومشطي رصاص" (1998)، و"سناتش" (2000)، و"روك أن رولا" (2008)، و"شيرلوك هولمز" (2009)، و"رجل المنظّمة" (2015)، و"السادة الأفاضل" (2019).


ومن المنتظر مشاركة جاي ريتشي في جلسة حوارية يكشف فيها الكثير من خبايا وكواليس مسيرته الحافلة بالإنجازات، بحضور جماهير السينما.

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