عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاهد|هاتف جوجل يتحدى النار ويجتاز أقسى اختبارات المتانة

Google Pixel 7 Pro
Google Pixel 7 Pro

كشفت شركة جوجل Google الأمريكية، عن هاتفها الجديد Pixel 7 Pro، والذي يتميز بإمكانيات ممتازة ومعالج قوي وتصميم عصري وأنيق، واليوم خضع الهاتف الرائد لأقسى اختبارات الجودة والمتانة.

 

وبحسب ما ذكره موقع "androidpolice" التقني، شاركت قناة JerryRigEverything الشهيرة على يوتيوب مقطع فيديو، لاختبار قدرة هاتف جوجل Pixel 7 Pro، على تحمل مجموعة من اختبارات المتانة.

 

جوجل تحظر 16 تطبيق أندرويد شهير: احذفها فورا من هاتفك

سخرية وانتقادات كبيرة لهواتف جوجل Pixel 7 بسبب آيفون.. تفاصيل

 

وفي بداية مقطع الفيديو الذي تم مشاركته خلال الساعات الماضية على يوتيوب، حاول اليوتيوبر اختبار شاشة هاتف جوجل Pixel 7 Pro، من خلال جرحها بأداة حادة، ليكتشف أن الشاشة لها إطار بلاستيكي واقٍ على طول محيطها مصنوع من زجاج Gorilla Glass Victus، يظهر قدرة الهاتف على مقاومة الخدوش صنّفت من الدرجة السابعة.

 

وفي الخطوة التالية، تعرض هاتف جوجل Pixel 7 Pro، لخدش إطار الهاتف إذ ظهرت على الإطار علامات الخدوش عند خدشه بألة حادة، وعند محاولة خدش الزجاج الواقي للكاميرات لم يتأثر تقريبا بفضل طبقة الحماية من زجاج Gorilla Glass Victus.

 

وخلال اختبار مقاومة النار، نجا هاتف جوجل Pixel 7 Pro، من اختبار الحرق ولم يتأثر على الإطلاق، وبعد تعريض شاشة الهاتف من نوع LTPO AMOLED للهب الولاعة لمدة نصف دقيقة تقريبا ظهرت عليها علامة الحرق لكن بقيت معدل الاستجابة للّمس يعمل بشكل ممتاز.

 

وبالنسبة لاختبار الانحناء، فقد تحمل هاتف جوجل Pixel 7 Pro، محاولة  ثني الهاتف فعند محاولة اليوتيوبر الضغط على الواجهة الخلفية للجهاز برزت الشاشة قليلا، ولكن عند محاولة الضغط من جهة الشاشة لم يتأثر هيكل الهاتف.

مواصفات هاتف جوجل الجديد Google Pixel 7 Pro


يتميز هاتف جوجل الجديد Google Pixel 7 Pro،  بشاشة من نوع LTPO AMOLED وتأتي بقياس 6.7 بوصة، و بدقة 1440 × 3120 بكسل، ويعمل بمعالج قوى ثماني النواة Google Tensor G2، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

ويأتي هاتف جوجل الجديد Google Pixel 7 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة بدقة 48 ميجابيكسل، وعدسة بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 10.8 ميجابكسل، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 23 وات، ويتوفر الهاتف بسعر 750 دولار (أي ما يقرب من 18100 جنيه مصري).

جوجل Pixel 7 Pro Google Pixel 7 Pro جوجل Pixel 7 Pro هاتف جوجل Pixel 7 Pro JerryRigEverything

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 789 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

اكتشف خداعه .. لماذا توقف الفنان أحمد العوضي عن التواصل مع صاحب واقعة الكشري؟

كولر يطالب برحيل 5 لاعبين من الأهلي ولجنة التخطيط ترفض

كسب تعاطف النجوم واكتشفوا خداعه.. القصة الكاملة لـ صاحب واقعة كشري التحرير

عقب التعادل أمام انبي .. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-11-2022 .. فيديو

غرق الإسكندرية أصبح واقعا.. ثلث المدينة تحت الماء بحلول 2050| تفاصيل كاملة

مايكل إيسيان يختار اللعب للزمالك .. وتعليق مثير من ميدو

موضوعات متعلقة

تحطيم الأسعار.. خصومات هائلة على مجموعة من أجهزة Galaxy الشهيرة

بمواصفات قياسية.. تسريبات تكشف أسرار هاتف أوبو القادم Oppo A98

لو موبايلك وقع في المياه.. إليك الحل

بإمكانيات فائقة.. Honor تنافس سامسونج وهواوي بهاتف متطور

ترشيحاتنا

خناقة في برنامج رياضي بقناة كويتية وبيان عاجل من وزارة الإعلام

وفاة الكاتب وديع فلسطين بعد صراع مع المرض

عد إلى إفريقيا.. إيقاف نائب فرنسي عن العمل بسبب كلمة عنصرية

أخبار التعليم| صاروخ صيني يخرج عن السيطرة ويثير الرعب في دول عربية.. وطالب من ذوي الاحتياجات يرفض امتحان الدمج ويتحدى: عايز النسخة الصعبة.. ورضا حجازي رئيسا للجنة ماجستير

الحكومة : طرح فنادق مملوكة للدولة لـ شركة إيجوث على مستثمري القطاع الخاص 

مرتضى منصور يفاجئ فيريرا بقرار حاسم بعد خسارة السوبر والتعادل مع انبى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مي عمر في الرياض يثير الجدل| سعره خرافي

بعد تحذير السعودية.. أعراض صادمة عن مرض منتشر يؤدي للوفاة

ملابس غريبة.. سامو زين يروج لأحدث أغانيه حب حب ويتعرض لانتقادات لاذعة

فستان وضفيرة.. سالي عبد السلام تثير الجدل في حفل عيد ميلادها| شاهد

فيديو

اقتربت ساعة الصفر.. هل يسقط الصاروخ الصيني على مصر / فيديو جراف

في أقرب وقت ستوضح الأمور للجميع.. تطورات بعد خروج شيرين من المستشفى

الدولار يقترب من 25 جنيها وتفاصيل سعر الذهب اليوم.. فيديو

التورتة السبب .. خبيرة طاقة تفجر مفاجأة عن وفاة الشيف أسامة السيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ