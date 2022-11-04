شاهد|هاتف جوجل يتحدى النار ويجتاز أقسى اختبارات المتانة

كشفت شركة جوجل Google الأمريكية، عن هاتفها الجديد Pixel 7 Pro، والذي يتميز بإمكانيات ممتازة ومعالج قوي وتصميم عصري وأنيق، واليوم خضع الهاتف الرائد لأقسى اختبارات الجودة والمتانة.

وبحسب ما ذكره موقع "androidpolice" التقني، شاركت قناة JerryRigEverything الشهيرة على يوتيوب مقطع فيديو، لاختبار قدرة هاتف جوجل Pixel 7 Pro، على تحمل مجموعة من اختبارات المتانة.

وفي بداية مقطع الفيديو الذي تم مشاركته خلال الساعات الماضية على يوتيوب، حاول اليوتيوبر اختبار شاشة هاتف جوجل Pixel 7 Pro، من خلال جرحها بأداة حادة، ليكتشف أن الشاشة لها إطار بلاستيكي واقٍ على طول محيطها مصنوع من زجاج Gorilla Glass Victus، يظهر قدرة الهاتف على مقاومة الخدوش صنّفت من الدرجة السابعة.

وفي الخطوة التالية، تعرض هاتف جوجل Pixel 7 Pro، لخدش إطار الهاتف إذ ظهرت على الإطار علامات الخدوش عند خدشه بألة حادة، وعند محاولة خدش الزجاج الواقي للكاميرات لم يتأثر تقريبا بفضل طبقة الحماية من زجاج Gorilla Glass Victus.

وخلال اختبار مقاومة النار، نجا هاتف جوجل Pixel 7 Pro، من اختبار الحرق ولم يتأثر على الإطلاق، وبعد تعريض شاشة الهاتف من نوع LTPO AMOLED للهب الولاعة لمدة نصف دقيقة تقريبا ظهرت عليها علامة الحرق لكن بقيت معدل الاستجابة للّمس يعمل بشكل ممتاز.

وبالنسبة لاختبار الانحناء، فقد تحمل هاتف جوجل Pixel 7 Pro، محاولة ثني الهاتف فعند محاولة اليوتيوبر الضغط على الواجهة الخلفية للجهاز برزت الشاشة قليلا، ولكن عند محاولة الضغط من جهة الشاشة لم يتأثر هيكل الهاتف.

مواصفات هاتف جوجل الجديد Google Pixel 7 Pro



يتميز هاتف جوجل الجديد Google Pixel 7 Pro، بشاشة من نوع LTPO AMOLED وتأتي بقياس 6.7 بوصة، و بدقة 1440 × 3120 بكسل، ويعمل بمعالج قوى ثماني النواة Google Tensor G2، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

ويأتي هاتف جوجل الجديد Google Pixel 7 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة بدقة 48 ميجابيكسل، وعدسة بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 10.8 ميجابكسل، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 23 وات، ويتوفر الهاتف بسعر 750 دولار (أي ما يقرب من 18100 جنيه مصري).