صديق العمر.. أحمد سعد يهنئ حماقي بعيد ميلاده

هنأ الفنان أحمد سعد، المطرب محمد حماقي بعيد ميلاده، ونشر عدة صور لهما عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وكتب أحمد سعد: “كل سنة وانت طيب يا صديق العمر ويا حبيب القلب ويا فناني المفضل”.

آخر ألبومات محمد حماقي هو "يا فاتني" الذي طرحه العام الماضي، وأعلن مؤخرا بدء استعداده لطرح ألبوم جديد في الصيف المقبل، وسيحمل الكثير من المفاجآت لجمهوره ومحبيه.

نال محمد حماقي العديد من الجوائز على مدار مشواره منها جائزة أفضل مطرب شاب في الألفينات، والموريكس دور، أفضل مطرب وألبوم من دير جيست، وجائزة 100 مليون استماع عبر تطبيق أنغام، وغيرها من التكريمات العالمية.