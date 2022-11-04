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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تستقبل شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة بمقرالإدارة العامة للحماية المدنية.. شاهد

صدى البلد

إضطلعت الوزارة بتنظيم يوم لعدد من الطلبة والطالبات قاطنى بدائل العشوائيات "الأسمرات وأهالينا بالقاهرة" وأسرهم وذلك بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية.. بما يعزز قيم الولاء والإنتماء وتأكيداً على مساهمة الوزارة فى إعداد أجيال جديدة تفخر بإنتمائها للوطن.
        
تضمن البرنامج عقد لقاء توعوى تناول دور أجهزة الحماية المدنية فى حماية المجتمع ومجالات العمل بها، والتلقين بأرقام الطوارئ، وكذا لقاء تثقيفى عن أهمية البيئة ومقومات الحفاظ عليها والدور الأمنى فى التكامل مع جهود الدولة فى حماية البيئة من أخطار التلوث وقد تم خلال اللقائين فتح باب المناقشة والرد على إستفسارات الطلائع بما حقق تعظيم أوجه الإستفادة من تلك الفاعلية لهم.

 

وتم تنظيم جولة تفقدية للطلائع لميادين التدريب التخصصية بالإدارة العامة للحماية المدنية، ومشاهدة عدد من العروض التدريبية حول ( إنقاذ شخص أوشك على الغرق- الغوص وإنتشال شخص غريق – إجراء عدد من العروض تحت الماء ومشاهدتها من خلال غرفة المراقبة بحمام السباحة) 
كما تم إستعراض الأجهزة والمعدات  الحديثة فى الإنقاذ.

يأتى ذلك ترجمةً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعميق أواصل التكامل بين جهاز الشرطة و فئات المجتمع ، وإدراكاً لأهمية بناء الإنسان المصرى من خلال تنمية الثقافة الشرطية لدى النشء لما لها من دور إيجابى فى تنمية الوعى الأمنى. 
       
وفى نهاية الإحتفالية تم توزيع عدد من الهدايا التذكارية على الطلبة والطالبات.. مما لاقى كل الترحيب والتقدير منهم على الدور المجتمعى الذى تضطلع به وزارة الداخلية تجاههم.

وذلك إستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية تجاه قاطنى المناطق الحضارية الجديدة فقد إستجابت الوزارة لمقترحات الطلبة والطالبات أعضاء الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة ، والذى أقيم بأكاديمية الشرطة.

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