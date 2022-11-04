قبل ساعات من انطلاق الملتقى الفني..جولة تفقدية لرئيس جنوب الوادي بالمدن الجامعية

أجرى الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، جولة تفقدية لمنشآت ومبانى المدن الجامعية والمسرح المكشوف ومطعم الجامعة.

رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و عادل أحمد مصطفى، أمين عام الجامعة، وعدد من مديرى العموم بالجامعة.

تفقد رئيس الجامعة مبنى " ب" للمدينة الجامعية للطالبات واطمأن على الخدمات المقدمة للطالبات و أعمال النظافة داخل المبنى، كما تفقد أعمال الصيانة التى تجرى بمبنى "أ" المدينة الجامعية للطالبات، و أعطى توجيهات بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات والصيانة حتى يمكن الاستفادة بهذا المبنى للتسكين خلال الشهر القادم.

وتابع رئيس الجامعة، الاستعدادات التى تجرى على المسرح المكشوف استعداداً لافتتاح الملتقى الفني العشرين للجامعات غدا السبت بمشاركة ١٥ جامعة حكومية وخاصة تحت شعار معاً لإحياء الموسيقى العربية.

وأجرى رئيس الجامعة، جولة للمطعم المركزى للجامعة بعد الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير للمطعم لاستقبال ضيوف الجامعة والجامعات المشاركة فى الملتقى الفني حيث يسع المطعم لحوالى ٤٠٠ فرد بالاضافة لتزويده بقاعة مكيفة لضيوف الجامعة.