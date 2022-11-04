نائب رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم تحدث عن العظام لأنها قوام الجسد

رحب الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لقطاع الوجه القبلي بأسيوط، بالمشاركين في المؤتمر الدولي الثالث لقسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط، من مختلف دول العالم في مدينة الغردقة، وفي رحاب مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

المؤتمر الدولي الثالث لقسم جراحة العظام

وأشاد بجهود أطباء جامعة الأزهر في أسيوط بمختلف تخصصاتهم العلمية في تخفيف الآلام وتضميد الجراح عن المرضى من أهالينا في جميع محافظات الصعيد بالمجان.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة تحدثا عن خلق الإنسان ومراحل حياته، مشيرا إلى أنه ذكرت العظام في آيات عديدة في القرآن الكريم باعتبارها قوام الجسد.

ودعا نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط للمؤتمر الدولي الثالث لجراحة العظام بالتوفيق والنجاح وتحقيق الغاية المرجوة وأن يخرج بتوصيات علمية عملية مفيدة تخدم البشرية.