ديانا حداد: لا مانع من تجسيد قصة حياتي| فيديو

التقت عدسة موقع صدى البلد بالمطربة الكبيرة ديانا حداد خلال تواجدها بمصر لإحياء حفل بمهرجن الموسيقى العربية في الدورة الواحدة والثلاثين التي انقضت أمس الخميس.

ديانا تحدثت معنا عن شعورها لمقابلة جمهور دار الأوبرا، كما تطرقت للحديث عن تصريح محمد رمضان برغبته في تقديم دويتو معها، كما وجهت رسالة للمطربة شيرين عبد الوهاب، وأكدت أنه لامانع من تجسيد قصة حياته.

وكانت قد احتفت برنسيسة الغناء العربي ديانا حداد بمشوارها الفني مع الموسيقار السعودي الكبير طلال، حيث اعتادت ديانا أن تقدم في حفلاتها أغاني له يحبها الجمهور.

ونشرت عبر حسابها على انستجرام صورة لها من حفل مهرجان الموسيقى العربية وكتبت'" في ليلة فنية جماهيرية ولا أروع، سعدت بتقديم مجموعة أغاني من ألحان المبدع الموسيقار طلال".

ومؤخرا حرصت على إمتاع جمهور دار الأوبرا ومهرجان الموسيقى العربية، بعدد من أغاني الموسيقار، الكبير من بينهم "ثالث الأعياد، هلا وأهلين، تبسم، الأرض غنت ميجانا.

ولم تكتف بغناء أعماله فقط بل وجهت رسالة له من مسرح دار الأوبرا المصرية وتحية وأكدت أنه من الملحنين الذين أضافوا نكهة خاصة للموسيقى العربية.