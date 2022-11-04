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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إسكندرية هتغرق .. توقعات باختفاء ثلث المدينة تحت الماء في هذا الموعد |فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية عن تأثير التغيرات المناخية على العالم، وعلى دول البحر المتوسط، وخاصة مدينة الإسكندرية في مصر، حيث تؤكد الدراسات احتمالية غرق مدينة  الإسكندرية بحلول عام ٢٠٥٠.

وأثارت التوقعات التي تشير إلى احتمالية غرق الإسكندرية بحلول عام 2050 مخاوف حول مصير الإسكندرية، وكانت قد التقطت صورة لمدينة الإسكندرية تُظهر كتل خرسانية مثبتة لكسر أمواج البحر المتوسط قبالة قلعة قايتباي بمدينة الإسكندرية التي يهددها الغرق بسبب أزمة التغيرات المناخية.

كما أوضحت الأمم المتحدة في تقرير لها تم نشره بيورو نيوز، أن ثلث الإسكندرية سيصبح تحت الماء، أو غير صالح للسكن بحلول عام 2050، مما يدفع ربع سكانها البالغ عددهم 6 ملايين نسمة على ترك منازلهم، وقد لا تنجو آثارها وكنوزها من خطر الغرق، لمتابعة المزيد من التفاصيل يرجى مشاهدة الفيديو التالي: 

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